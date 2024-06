O capelă ortodoxă va fi inaugurată în interiorul Palatului Parlamentului, în această lună. Alfred Simonis: Vom identifica un spaţiu unde oameni care vor să se roage şi să se închine pot să o facă

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, , a anunțat că în interiorul Palatului Parlamentului va fi inaugurat o ortodoxă. Inaugurarea va avea loc pe 25 martie, chiar la sărbătoarea Bunei Vestiri.

„Cred că suntem ultimul Parlament, din Europa cel puţin, care nu are un astfel de spaţiu”

„Este vorba de un spaţiu în incinta clădirii Parlamentului, este vorba de un memorandum care a fost astăzi aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la solicitarea mea, pentru a identifica acel spaţiu. Am rugat secretarul general să identifice un spaţiu care poate avea această destinaţie, de capelă ortodoxă, în incinta Parlamentului. Cred că suntem ultimul Parlament, din Europa cel puţin, care nu are un astfel de spaţiu. Ştiu că e o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea, nu e neapărat o premieră acum. Ne dorim şi am identificat, măcar de principiu, un astfel de spaţiu, am avut o corespondenţă şi cu Patriarhia Română şi, cel mai probabil, la finalul acestei luni, mai exact pe 25 martie, de Buna Vestire, vom inaugura, vom sfinţi acea capelă”, a explicat Simonis, la Palatul Parlamentului, transmite .

„Activitatea bisericească din incinta acestui spaţiu o stabileşte Patriarhia”

Momentan, nu se știe dacă va fi prezent, în permanență, acolo. Alfred Simonis a mai precizat faptul că Patriarhia Română va stabili activitatea bisericească din această capelă.

„Nu cred că va fi vorba de un preot în permanenţă, dar acestea nu sunt chestiuni care ţin de activitatea Camerei Deputaţilor. Vom identifica un spaţiu unde oameni care vor să se roage şi să se închine pot să o facă. Mai toate Parlamentele din lume au un astfel de spaţiu. Activitatea bisericească din incinta acestui spaţiu o stabileşte Patriarhia”, a mai spus deputatul PSD.