Marcel Ciolacu susține egalizarea mandatelor politice: Ori mărim la autorităţile locale la cinci ani, ori micşorăm la preşedinte. Nu putem să fie unii mai altfel decât alţii

Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că susține ideea uniformizării duratei mandatelor aleșilor locali și ale președintelui României. El a menționat că este necesar ca toți să aibă mandate egale, fie că este vorba despre extinderea mandatelor aleșilor locali la cinci ani, fie prin reducerea mandatului prezidențial la patru ani. Această inițiativă vine în contextul în care Ciolacu consideră că actualul sistem creează inegalități nejustificate. De asemenea, a subliniat importanța reorganizării administrativ-juridice care poate fi realizată chiar și fără modificări constituționale.

„După, cred că 20 de ani am reuşit să avem toate alegerile în acelaşi an. Cred că nu e bine nici într-un singur an să fie toate alegerile, dar măcar să suprapunem doi ani consecutivi să fie toate alegerile. Da consider că nu e nicio problemă. Ori mărim la autorităţile locale la cinci ani, ori micşorăm la preşedinte. Nu putem să fie unii mai altfel decât alţii”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la finalul congresului PSD, potrivit