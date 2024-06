Mărcile de parfumuri de lux pretind că au toleranță zero față de exploatarea copiilor, dar se folosesc de munca lor

O investigație a asupra lanțurilor de aprovizionare cu din vara trecută a constatat că iasomia folosită de furnizorii Lancôme și Aerin Beauty a fost cules de minori.

Toate mărcile de parfumuri de lux pretind că au toleranță zero față de munca copiilor

L’Oréal, proprietarul Lancôme, a declarat că s-a angajat să respecte drepturile omului. Estée Lauder, proprietarul Aerin Beauty, a declarat că i-a contactat furnizorii săi.

Iasomia folosită în Lancôme Idôle L’Intense – și Ikat Jasmine și Limone Di Sicilia pentru Aerin Beauty – provine din Egipt, care produce aproximativ jumătate din cantitatea mondială de flori de iasomie – un ingredient cheie al parfumului.

Specialiștii din industrie au spus că cele câteva companii care dețin multe mărci de lux au redus bugetele, ceea ce duce la salarii foarte mici. Culegătorii egipteni de iasomie spun că acest lucru îi obligă să-și implice copiii în muncă.

Iar sistemele de audit pe care industria parfumurilor le folosește pentru a verifica lanțurile de aprovizionare nu sunt de încredere.

Raportorul special al ONU pentru formele contemporane de sclavie, Tomoya Obokata, a declarat că este deranjat de dovezile BBC, care includ filmări sub acoperire în câmpurile de iasomie egiptene în timpul sezonului de culegere de anul trecut.

„Pe hârtie, ei [industria] promit atât de multe lucruri bune, cum ar fi transparența lanțului de aprovizionare și lupta împotriva muncii copiilor. Privind aceste filmări, se vede clar că ei nu fac de fapt nimic din lucrurile pe care au promis să le facă”.

Interesul este ca cea mai ieftină esență să fie vândută la cel mai mare preț

Este greu de spus cu exactitate câți dintre cei 30.000 de oameni implicați în industria iasomiei din Egipt sunt copii. Dar în vara lui 2023, BBC a filmat și a vorbit cu mulți rezidenți care au spus că prețul scăzut pentru iasomie înseamnă că trebuie să-i includă pe copii în munca lor zilnică.

Minorii lucrează cot la cot cu adulții în condiții fparte grele

În patru locații diferite, un număr semnificativ de culegători care lucrau la fermele mici – care aprovizionează principalele fabrici – erau copii sub 15 ani. Existau și copii care lucrau în ferme deținute direct de fabrica Machalico. Este ilegal ca oricine sub 15 ani să lucreze în Egipt între orele 19:00 și 07:00.

Fabricile exportă uleiul de iasomie către casele internaționale de parfumuri unde sunt create parfumurile. Givaudan, cu sediul în Elveția, este una dintre cele mai mari și are o relație de lungă durată cu A Fakhry and Co.

Dar companiile de parfumuri de deasupra lor – care includ L’Oréal și Estée Lauder – sunt cele care dețin toată puterea, potrivit parfumierului independent Christophe Laudamiel și altor oameni din industrie.

Cunoscuți drept „maeștrii”, ei stabilesc un buget foarte limitat pentru casele de parfumuri, a spus el.

„Interesul maeștrilor este să aibă cea mai ieftină esență posibilă de pus în sticla de parfum”, apoi să o vândă la cel mai mare preț posibil, a spus Laudamiel.