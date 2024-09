Marius Militaru (Jandarmerie): E o chestiune de timp până va fi prins bărbatul care provocat incendiul de la Parlament. El nu a pătruns în zona de securitate din clădire (VIDEO)

Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, a declarat, pentru B1 TV, că e o chestiune de timp până va fi prins bărbatul care a provocat

Jandarmeria Română, reacție în cazul incendiului provocat de la Parlament

„E o chestiune de timp și va fi prins în scurt timp, pentru că cooperăm foarte bine cu colegii de la Poliție și am convingerea că bărbatul va fi prins.

Important e că nimeni nu a fost rănit. E o informație foarte importantă. Și, de asemenea, bărbatul nu a pătruns în zona de securitate din incinta clădirii.

Imediat ce am fost informați despre incident, echipajele noastre au acționat pentru a evalua în primul rând situația și ne-am concentrat eforturile pentru a ne asigura că nimeni nu e rănit, că nimeni nu are de suferit. Și am implementat de urgență măsurile de securitate necesare.

Vorbim de o complexitate a evaluării și a confirmării informațiilor, pentru a putea acționa coerent”, a declarat Marius Militaru, în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Incendiu provocat în clădirea Parlamentului

Amintim că un bărbat a provocat, marți, un incendiu în Palatul Parlamentului, într-un magazin aflat în zona de intrare a vizitatorilor de la Camera Deputaților. Deocamdată nu se știe de ce a recurs la acest gest.

Circa 300 de persoane au fost evacuate. O angajată a suferit un atac de panică.

Ministerul de Interne a publicat „Dacă îl observă cineva, recomandarea este să nu îl abordeze, ci să sesizeze Poliția”, a transmis MAI.

Deputatul USR Filip Havârneanu , pentru B1 TV: „Fix când am ieșit afară, am ieșit din incinta intrării de la S1, pe unde intră și staff-ul și toți angajații, și am văzut că la intrarea de lângă ieșiseră și încă mai ieșeau câteva persoane. Era o doamnă care se prăbușise pe jos, a fost stropită cu benzină, avea un atac de panică. Am mers să vedem dacă este bine și să vedem cum putem ajuta. Trebuie să spunem că e foarte important ceea ce au reușit să facă angajații, pentru că au pus mâna pe extinctoare și au luat atitudine. Nu au lăsat lucrurile să ardă acolo”.