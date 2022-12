Martor la accidentul de la Pasajul Unirii: Am văzut foarte multe persoane întinse, cu sânge pe față și pe mâini / Unii dintre pasagerii autocarului au dirijat traficul într-un mod cât se poate de politicos (VIDEO)

Robert Feraru, expert în social media, a fost martor la gravul accident rutier produs vineri, în Capitală. Amintim că un autocar cu 47 de turiști greci a intrat în limitatorul de înălțime de la Pasajul Unirii. . Feraru a descris locul accidentului și cum au reacționat unii dintre pasagerii autocarului, precum și alți participanți la trafic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cum a descris un martor accidentul de la Pasajul Unirii din Capitală

„A fost un moment destul de urât la care am asistat, din nefericire. Mă îndreptam spre zona Universitate și am simțit că traficul se blochează. Și am zis ”wow! e cam delicată situația să fie traficul blocat”. M-am uitat pe Waze, am văzut un accident vizavi de banda pe care mă aflam eu, deci era clar că pe sensul meu de mers nu se întâmpla nimic, dar am zărit autocarul care era proptit în acel limitator de înălțime.

M-am uitat să văd dacă nu-s autospecialele de pompieri, salvare și poliție și atunci, probabil la câteva minute de la impact, încă nu sosiseră și traficul era dirijat de unii dintre pasagerii autocarului într-un mod cât se poate de politicos, ca să fie decongestionată zona și autospecialele să intervină.

M-am oprit, am imortalizat momentul ca să anunț pe rețelele sociale, să vină și alți oameni din presă la locul faptei.

Atunci am văzut foarte multe persoane care erau întinse pe iarbă, adică pe trotuar vizavi, cu sânge pe față, pe mâini și nu se puteau mișca, probabil și pentru că se aștepta primul ajutor, să nu facă o mișcare bruscă să li se afecteze corpul.

Atunci se auzeau autospecialele venind, apoi am auzit că au venit toți specialiștii.

Nu am zărit șoferul și nu mi-am dat seama că dacă e cineva în stare critică, dar am văzut că toate airbagurile mașinii erau sărite și benzile pe deasupra pasajului erau pline de chioburile care au bubuiut de la momentul impactului”, a povestit Robert Feraru.

În opinia sa, e clar că șoferul autocarului și probabil că nu a reușit și montat pe autocar.