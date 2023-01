Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 pentru pasagerii care călătoresc din China

Noul val de infectări COVID-19 din China îngrijorează întreaga lume. Începând cu 5 ianuarie, autoritățile australiene le vor cere pasagerilor care vin din China să prezinte teste negative pentru COVID-19 la intrarea în țară.

Mark Butler, ministrul Sănătăţii australian, a declarat că măsura a fost adoptată „pentru a proteja Australia de riscul unor potenţiale noi variante”.

După 3 ani de pandemie și restricții draconice, China a renunțat la politica de combatere a răspândirii virozei, supranumită „Zero-COVID”. Ca urmare, în ultimele săptămâni din 2022, spitalele chineze au fost copleșite de un potop de pacienţi, crematoriile s-au umplut, iar farmaciile au rămas fără medicamente pentru febră.

Mai multe țări, printre care Franţa, Italia, Spania, Regatul Unit, Statele Unite sau Coreea de Sud, solicită un test COVID-19 călătorilor care vin din China, potrivit

Japonia a fost printre primele țari care a această măsură. Începând cu 30 decembrie, oricine intră în țară din China va trebui să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR. India a impus, de asemenea, testarea obligatorie a persoanelor care sosesc din China, Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong și Thailanda.

