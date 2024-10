Mattel lansează prima Barbie oarbă, într-un efort de a-și face păpușile mai incluzive

La șase decenii după ce prima păpușă Barbie a ajuns pe rafturi, Mattel lansează prima sa păpușă Barbie oarbă într-un efort de a-și face gama mai incluzivă, anunță .

Ochii și îmbrăcămitea păpușii Barbie au fost foarte atent proiectate de către producător

Producătorul de jucării din SUA a spus că păpușa, care este acum disponibilă online și în magazin, a fost creată în încercarea de a face copiii orbi și cu vedere slabă mai reprezentați în societate.

Krista Berger, vicepreședintele senior al și șeful global al păpușilor, a declarat: „Recunoaștem că Barbie este mult mai mult decât o simplă păpușă; ea poate crea un sentiment de apartenență.”

Compania a colaborat cu Fundația Americană pentru Nevăzători pentru a se asigura că totul, de la ochii păpușii până la îmbrăcămintea acesteia, descrie cu acuratețe persoane care suferă de orbire.

Păpușa ține un baston alb și roșu, în timp ce privirea ei este ușor îndreptată în sus pentru a „reflecta cu exactitate privirea ochilor uneori distinctă a unui individ orb”.

După efectuarea testelor cu copii nevăzători și cu vedere scăzută, s-a decis ca păpușa să fie îmbrăcată în îmbrăcăminte cu detalii din țesătură tactilă, inclusiv un tricou din satin roz și o fustă mov din tul. Detalii precum elementele de fixare a buclelor la spate și talia elastică a fustei au fost create pentru a se asigura că îmbrăcarea păpușii este mai ușoară.

Ambalajul include cuvântul Barbie scris în braille pe partea din față a cutiei

Lucy Edwards, o activistă cu dizabilități și un radiodifuzor care este oarbă și apare într-o campanie cu noua Barbie, a spus că lansarea păpușii înseamnă „totul pentru mine”, adăugând: „În adolescență, m-am simțit izolată prin pierderea vederii.

Mi-a fost rușine de bastonul meu – dar dacă aș fi știut că există o Barbie care are și ea un baston m-ar fi ajutat să mă simt mai puțin singură pe lume.”

Pe lângă prima sa Barbie oarbă, Mattel a colaborat și cu organizația americană National Down Syndrome Society pentru a lansa prima sa păpușă de culoare neagră cu sindrom Down. Lansarea unei păpuși albe cu sindrom Down a fost anul trecut.

Ambele păpuși fac parte din gama Barbie Fashionistas care s-a lansat inițial în 2009 și a oferit pentru prima dată o mică selecție de păpuși cu diferite tipuri de corp și nuanțe de piele. În 2019, gama a fost extinsă și include 176 de păpuși cu nouă tipuri diferite de corp, 35 de nuanțe de piele și 94 de coafuri.

De asemenea, a debutat o păpușă cu picior protetic și una care utilizează scaun cu rotile. În 2022 a fost lansată prima Barbie surdă împreună cu o păpușă Ken cu vitiligo, o boală autoimună care face ca pielea să-și piardă pigmentul.