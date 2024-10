Meteorologii americani se confruntă cu amenințări cu moartea, în urma conspirațiilor despre uraganele Helene și MIlton

Meteorologii care urmăresc evoluția uraganului au fost vizați de un potop de teorii ale conspirației conform cărora ar controla vremea și de hărțuiri și chiar amenințări cu moartea, pe fondul a ceea ce ei spun că este o creștere fără precedent a teoriilor conspirației, chiar dacă e cât se poate de real că două uragane majore au lovit SUA.

Mulți americani cred că meteorologii comandă furtunile

O serie de minciuni și amenințări s-au învârtit în cele două săptămâni de când uraganul Helene a străbătut șase state, provocând câteva sute de morți, urmate de apariția lui Milton în Florida miercuri.

Amploarea dezinformării, care a fost alimentată de Donald Trump și de adepții săi, a fost de așa natură încât a împiedicat capacitatea de a ajuta comunitățile afectate de uragan, potrivit șefei Agenției Federale pentru Managementul Urgențelor (Fema).

Katie Nickolaou, o meteoroloagă din Michigan, a spus că ea și colegii ei au suportat cea mai mare parte a acestor conspirații, primind mesaje care susțin că există uragane de categoria 6 (nu există), pe care meteorologii sau guvernul le creează și le dirijează sau că uraganele nu există și că oamenii de știință ar trebui să fie uciși și echipamentele radar să fie demolate.

„Nu am văzut niciodată o furtună care să strângă atât de multă dezinformare, tocmai am stins focare de informații greșite peste tot”, a spus Nickolaou.

O grămadă de oameni spun că am creat și condus uraganul, există oameni care presupun că noi controlăm vremea. A trebuit să subliniez că un uragan are energia a 10.000 de bombe nucleare și nu putem nici măcar spera că am putea să controlăm asta. Dar apoi s-a ajuns la o retorică mai violentă, mai ales cu oamenii care spun că cei care l-au creat pe Milton ar trebui să fie uciși.”