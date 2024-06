Mii de bucureșteni au ieșit la Universitate să se bucure de calificarea României în optimile Euro 2024: „Ajungem în finală”

, a fost decisiv pentru calificarea în optimile Campionatului European de Fotbal, iar bucureștenii au ieșit să sărbătorească evenimentul în centrul Capitalei.

Românii se bucură de succesul Generației de suflet ca pe vremea victoriilor Generației de aur

Mii de suporteri au ieșit să-și exprime fericirea la Univeristate iar atmosfera este una incendiară. Suporterii prezenți au vorbit entuziasmați despre reușita Generației de suflet de azi dar sunt optimiști și că meciul de azi este doar primul pas pentru ca România să ajungă în semifinale sau chiar finale la Euro 2024.

„Un meci foarte frumos, foarte echilibrat, doamne ajută că s-a terminat așa. Cel puțin în semifinale, nicio îndoială. Semifinală, finală.”

„Extraordinar, a fost senzațional, mulțumesc Răzvan Marin. Mulțumesc băieți pentru tot ce-ați făcut pentru echipa asta, vă iubim! Ajungem până în finală, îi batem pe toți.”

„Mi s-a părut incredibil meciul. Răzvan Marin este man of the meci, Hagi a făcut și el ce-a putut, dar a fost una dintre cele mai frumoase seri de anul acesta, din ultimii ani, am plâns de fericire, este super. Vor ajunge cât de departe își doresc ei să ajungă.”

„Mi s-a părut un meci dificil dar mă bucur că a ieșit cumva să fim mulțumiți cu toții, noi și Slovacia, toată lumea e mulțumită, a fost un meci bun.” – au fost doar câteva dintre reacțiile preluate de B1TV de la cei care sărbătoresc succesul de azi al României la Euro 2024.