Mii de pelerini din țară și din străinătate s-au strâns la Iași, la pelerinajul Sfintei Parascheva. Turiștii din Israel se roagă pentru pace

La Iași a început pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva, cel mai mare eveniment de acest fel din România. Credincioși din toată țara, dar și de peste hotare au ajuns încă de aseară în fața catedralei și s-au așezat la coadă.

Mulți dintre credincioșii care au ajuns încă de aseară la Iași spun că se roagă pentru pace

„Suntem turiști din Israel. Să fie pace în toată lumea asta e cel mai important, și în Israel, mai ales pentru noi. Suntem foarte precauți”, a declarat unul dintre pelerini pentru Știrile .

Unii dintre pelerinii așezați de azi-noapte la coadă sunt obișnuiți să aștepte zeci de ore pentru a se închina în fața raclei.

Participantă la pelerinaj: „Îmi pare foarte bine că am ajuns avut un noroc chior că am venit. Anul trecut am atât mai mult de 22 de ore! Anul ăsta ne-a ajutat Dumnezeu și am intrat dacă ne mai ajută și mâine”.

Au fost și credincioși care, obosiți după un drum lung, au cedat și au ațipit.

Arhiepiscopia Iașilor a anunţat programul complet al pelerinajului Sf. Parascheva pentru 2024 Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Marți, 8 octombrie 2024 6:00 – Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva

6:30 – Plecarea în procesiune cu sfintele moaște

7:00 – Așezarea moaștelor spre închinare în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

7:00 – 7:30 – Sfințirea apei (Aghiasma mică)

7:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16:00 – 18:00 – Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Miercuri, 9 octombrie 2024 7:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 – 18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

20:00 – Întâmpinarea moaștelor Sf. Mare Mucenic Pantelimon Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Joi, 10 octombrie 2024 7:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sf. Mare Mucenic Pantelimon (Librăria Doxologia)

19:00 – 23:00 – Slujba de Priveghere Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Vineri, 11 octombrie 2024 7:00 – 11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

17:00 – Vernisajul expoziției de pictură „Rugați-vă cu glas tare!”

19:00 – 20:30 – Pelerinajul „Calea Sfinților”

21:00 – 23:30 – Slujba de Priveghere Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Sâmbătă, 12 octombrie 2024 7:00 – 11:00- Miezonoptica, Acatistul Sf. Mare Mucenic Pantelimon și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 23:00- Slujba de Priveghere Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Duminică, 13 octombrie 2024 07:00 – 11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sf. Apostol Andrei, Sfânta Liturghie

16:00 – 17:30 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – Concert de muzică sacră

21:00 – 02:00- Slujba de Priveghere Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Luni, 14 octombrie 2024 7:00 – 9:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare

9:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane)

16:00 – 16:30- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 23:00- Slujba de Priveghere Program pelerinaj Sf Parascheva 2024, Marți, 15 octombrie 2024 7:00 – 11:00- Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie

16:00 – 18:00 – Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – Concert de muzică psaltică

