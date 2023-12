Ministrul Boloș refuză discuțiile cu polițiștii. Andreica (EUROPOL): „Noi nu vorbim despre creșteri salariale, ci despre restanțe salariale” / Câți bani primește un polițist pentru chirie? (VIDEO)

Cosmin Andreica, președintele Europol, a avut o intervenție în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a comentat subiectul referitor la faptul că ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, spune că nu are ce bani să le dea sindicatelor din poliție. Andreica spune că polițiștii vor să își primească restanțele salariale, ei nu vorbesc de majorări de salarii.

„Lucrurile sunt destul de simple pentru noi. Noi nu vorbim despre creșteri salariale. Noi vorbim despre restanțe salariale. La momentul în care noul guvern și-a preluat mandatul, în mijlocul acestui an, ne-a promis atât Cătălin Predoiu, cât și Marcel Ciolacu faptul că vor respecta, în cele din urmă, obligația de plată a ultimei tranșe din legea salarizării, lucru care trebuia să fie realizat la rectificarea bugetară care, iată, nu a mai avut loc.

Iar acum se fac că plouă și încearcă să omită faptul că din august, septembrie, de când s-a promis acest lucru, ei au făcut economie pe spatele restanțelor pe care trebuiau să le achite polițiștilor. Noi nu putem vorbi despre faptul că cei 5 % creștere propusă este suficientă, în condițiile în care noi suntem ultima categorie bugetară, căreia nu i se aplică legea salarizării. Deci nu vorbim despre majorări, creșteri, ci doar vrem să ni se respecte drepturile prevăzute de lege. Nu vrem niciun ban în plus.

Noi vorbim despre două tipuri de restanțe, cele care compun drepturile litigioase câștigate în instanță din trecut și vorbim despre acea tranșă de 25-35 %, din acea creanță pe care ministerul o are față de polițiști, dar vorbim și despre stabilirea pe viitor a nivelului salarial, care, la acest moment, este sub nivelul prevăzut de legea 153. Adică nu putem vorbi despre o nouă lege a salarizării sau despre un nou început în privința salarizării polițiștilor atâta vreme cât noi încă nici nu suntem la nivelul zero, la nivelul prevăzut de lege, cu toate drepturile la zi. Noi avem drepturi salariale blocate la cuantumuri încă din 2009. Compensația de chirie a unui polițist cu toate că în lege este menționat faptul că este de 50 % din salariul de funcție în plată și sigur că opinia publică poate avea impresia că este o sumă exorbitantă, se aplică la salariul din 2009. Ceea ce înseamnă că un polițist în Capitală primește 385 de lei, 50 % din salariul pe care îl avea în 2009″.

Andreica a fost întrebat dacă vor protesta polițiștii pentru a-și obține drepturile.

“Cred că e momentul crucial pentru polițiști, în sensul în care, dacă în această lună nu vom determina statul să respecte legea, anul viitor vor fi alegeri. Mă îndoiesc că vom mai putea obține aceste plăți altcândva decât în luna decembrie. Iar formele de protest vor fi foarte variate. Să nu uităm că, în momentul de față, punctele de trecere a frontierei încep să fie foarte aglomerate.

Nimeni nu va mai dori și nu va mai accepta compromisul să greșească, la fel ca și polițistul de la Petea, ceea ce înseamnă că timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei vor fi și de 10 ori mai mari”.