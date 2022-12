Mircea Dogaru, liderul de sindicat al militarilor despre legea privind reforma pensiilor speciale: Nu avem ce căuta în acest proiect, noi nu luăm banii din fondul de asigurări sociale (VIDEO)

Guvernul a adoptat miercuri legea privind reforma pensiilor speciale, care reglementează și prevede că nicio pensie de serviciu nu va putea să mai depăşească salariul primit în perioada activă. Asta ar însemna că inclusiv pensiile militarilor urmează să fie recalculate.

Militarii vor să fie excluși din proiectul legislativ al Guvernului

Invitat prin telefon să comenteze această reformă pentru B1 TV, colonelul Mircea Dogaru, liderul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) a declarat:

„Noi am convenit că nu avem ce căuta în acest proiect, din punct de vedere juridic ca argumentație noi n-am avut niciodată contracte de muncă normate la 8 ore ci de prestare a activității de militar recte polițist la ordin 24 din 24, cu renunțarea la toate drepturil civile și așa mai departe.

Ne-am cam săturat să fim bătaia de joc a celor care legiferează fără să știe, drept pentru care am solicitat – și toți partenerii din Comisia de Dialog Social au fost de acord – scoaterea noastră din acest proiect legislativ care ciupește pe ici pe colo dar nu rezolvă problema.

Solicităm revenirea la legea noastră așa cum a fost promulgată, întrucât întotdeauna s-a mers pe ideea că polițiștii și militarii sunt „marea mută”, nu pot să zică și să facă nimic, pentru a se ocoli adevărul în privința altor categorii socio-profesionale.”

În dialog a intervenit și Victor Ilie, deputat USR, care a spus că faptul că premierul Ciucă are o pensie specială a influențat forma greșită, din punctul său de vedere, sub care se fac aceste modificări de calcul. El consideră că acest proiect este făcut în așa fel încât să nu treacă de CCR.

Mircea Dogaru a replicat: „Domnul Ciucă nu are pensie domnul Ciucă are pensie militară, noi nu luăm banii din fondul de asigurări sociale ci din banii destinați conform tratatului de aderare la NATO Apărării. Avem 32 de mii de pensii militare sub 1000 de lei. Ne confundați cu magistrații.”