Misiune pentru pompierii români în Grecia. Intervenție la nord de Atena pentru stingerea unui incendiu de vegetație (GALERIE FOTO)

„Împreună cu pompierii eleni, care au dislocat în zona Dilesi un număr mare de resurse (peste 25 de mașini de stingere, precum și aeronave specializate), colegii noștri au salvat o fermă de animale și un parc de panouri fotovoltaice din calea flăcărilor. Intervenția modulului are loc la solicitarea ofițerului elen, delegat în asistarea și buna desfășurare a întregii misiuni derulate de salvatorii români”, a mai precizat DSU.

Pomperii români au efectuat o misiune similară și în vara anului 2021, iar prestația lor de presa elenă. George Nistor, pompier voluntar, vorbise pe B1 TV despre atitudinea grecilor și despre .

„Să știți că am citit foarte multe ziare locale, dar am vorbit și cu colegii de aici, chiar pompieri greci, și colegii noștri din echipă. Da, cuvinte de laudă. Se întrebau cum de acționează atât de organizat și le-am explicat, pentru că la noi pompierii sunt încă armata (serviciu militar, n.r.) și aici pompierii sunt mai mulți civili – da, au grade, dar nu sunt atât de organizați, sunt foarte mulți pe timp de vară, sunt foarte mulți voluntari, dar voluntarii nu sunt atât de organizați. Noi, de exemplu, am făcut pregătire și pentru stingerea incendiilor, și pentru inundații, și pentru cutremure. Speram ca niciodată să nu fie nevoie să intervenim și toți trăim cu speranța doar să ne pregătim ca să fim gata, dar niciodată nu vrem”, spunea el, în 16 august 2021, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.