Misiune îndeplinită! Incendiile din Grecia au fost lichidate, iar pompierii români se întorc acasă. George Nistor, pompier voluntar, pe B1 TV: Peisajul e dramatic. Pur și simplu sărea focul peste tine (VIDEO)

Incendiile din Grecia au fost lichidate în sfârșit, astfel că pompierii români revin acasă. George Nistor, pompier voluntar, a oferit detalii inedite luni în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan despre prima misiune externă de stingere a incendiilor de pădure efectuată de România, misiune încununată cu succes.

Pompierul voluntar George Nistor, pe B1 TV, despre misiunea de stingere a incendiilor din Grecia

„Un prim pas s-a făcut pentru estimarea pagubelor. Au ars cam peste 100.000 de hectare, în zona noastră, în Laconia, în Peloponez, sunt în jur de 15.000 de hectare arse, în jur de 100 de case și din păcate au ars și animale, și sălbatice, și domestice. Chiar am participat aseară, împreună cu echipa de voluntari, la o misiune de a împărți apă și hrană, și hrană pentru animale, pentru că nu mai au ce să pască”, a spus George Nistor.

Întrebat cum arată peisajul în zonă după incendii, pompierul român a explicat: „E dramatic, vreau să vă spun că, chiar vineri, am fost chemați să intervenim terestru pe vârful muntelui, acolo nici măcar elicopterele nu puteau (interveni, n.r.), pentru că era într-o vale. Pur și simplu, te uiți de jur împrejur și vezi ars tot până la mare, până aproape de mare. Mai vezi câte un pâlc cu verdeață, care luptam din răsputeri să nu ia foc și așa bucățică. E trist”.

„Nu a scăpat nimic, nimic, nimic. La un moment dat ne axam doar pe să protejăm casele sau dacă era vreo afacere. La o flacără de 10 metri și când bate vântul, pur și simplu sare focul peste tine, deci acum îl vezi în față, într-o secundă e în spate și ești prins la mijloc. În acele situații nu ai ce să faci. Din păcate, mașinile de pompieri nu pot urca sus pe munte, e un drum foarte accidentat și abia urci terestru. Pur și simplu, te duci la marginea satului și faci o linie de siguranță să aperi localitatea ca să nu intre focul și să ardă casele oamenilor”, a adăugat el.

Referitor la faptul că pompierii români au fost lăudați de presa elenă, George Nistor a declarat: „Să știți că am citit foarte multe ziare locale, dar am vorbit și cu colegii de aici, chiar pompieri greci, și colegii noștri din echipă. Da, cuvinte de laudă. Se întrebau cum de acționează atât de organizat și le-am explicat, pentru că la noi pompierii sunt încă armata (serviciu militar, n.r.) și aici pompierii sunt mai mulți civili – da, au grade, dar nu sunt atât de organizați, sunt foarte mulți pe timp de vară, sunt foarte mulți voluntari, dar voluntarii nu sunt atât de organizați. Noi, de exemplu, am făcut pregătire și pentru stingerea incendiilor, și pentru inundații, și pentru cutremure. Speram ca niciodată să nu fie nevoie să intervenim și toți trăim cu speranța doar să ne pregătim ca să fim gata, dar niciodată nu vrem”.