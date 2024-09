Momentul exploziei de la magazinul Dedeman din Botoșani, filmat de o cameră de supraveghere (FOTO, VIDEO)

O cameră de supraveghere a surprins momentul din Botoșani, în care au fost rănite 15 persoane, printre care și un minor.

13 persoane rănite în explozia de la magazinul Dedeman din Botoșani

Ministerul Sănătății a oferit detalii despre starea răniților și a precizat că .

„În dimineața zilei de 7 iunie a avut loc o explozie la un centru comercial din municipiul Botoșani. Până în momentul de față s-au înregistrat 13 victime, dintre care 4 în stare gravă, doi dintre pacienți fiind intubați. Pacienții prezintă arsuri de diferite grade într-o proporție de 10-15%, localizate în partea superioară a corpului. Doi dintre pacienții aflați în stare gravă vor fi transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași, iar doi la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), pe cale aeriană, transportul fiind asigurat de DSU”, a declarat Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Primarul din Botoșani: ISU nu se așteaptă să mai găsească victime sub dărâmături

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, despre cele întâmplate, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

„În momentul în care am plecat de la fața locului, în urmă cu aproximativ jumătate de oră, 45 de minute, mi-au confirmat colegii de la ISU că nu se așteaptă să mai găsească victime sub dărâmături, au verificat tot interiorul magazinului de bricolaj afectat. Victimele sunt cele la care ați făcut dumneavoastră referire, în ceea ce privește numărul lor și starea lor de sănătate cred că medicii sunt îndreptățiți să vă dea mai multe detalii (…). A fost o lucrare făcută în această perioadă, fiind o extindere de gaz în zona comunei care are acest magazin pe teritoriul ei”, a declarat edilul.