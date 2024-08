Nelu Tătaru, despre recalcularea pensiilor: „Nu vor fi nevoiți mai târziu să plătească acești bani înapoi?” (VIDEO)

Deputatul PNL, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre .

Fostul ministru a fost întrebat cum explică faptul că pensionarii acuză faptul că le-a fost scăzută pensia.

“Este un lucru foarte clar că după recalculare, multe din pensii au o valoare mai mică. Este foarte simplu, rămânem la plata pensiei actuale, atunci și indexarea va trebui făcută la aceeași plată”, a spus deputatul.

„Nu vor fi nevoiți mai târziu să plătească acești bani înapoi?”

Tătaru a fost întrebat dacă vor schimba legea.

“Este 1 ianuarie? Nu, nu este 1 ianuarie. Nu putem să jucăm doar strict populist într-un an electoral în care, din câte știu eu, aveam vreo 4 legi de făcut pe jalon: pensiile, pensiile speciale, salarizarea unitară și legea educației. N-am făcut celelalte legi, că am spus că facem impactul bugetar, să nu fie chiar atât de mare și am făcut doar Legea pensiilor. Dacă Legea pensiilor este mai prost decât era înainte, încât 2 milioane de oameni, în acest moment, își văd acele cupoane de pensie cu valoarea mai mică, cred că este o problemă.

Le spunem că vor lua pensia în plată. Care este justificarea? Această lege acoperă acea plată pe care o iau, dincolo de cuponul de pensie pe care îl au? Nu vor fi nevoiți mai târziu să plătească acești bani înapoi? Și apoi indexarea pe care o facem de la 1 ianuarie, cu inflația, cum se face în fiecare an, o fac la niște bani pe care îi luam? Că simt același lucru în sistemul medical românesc. Medicii sunt plătiți cu niște salarii, iar în gărzi sunt plătiți cu salariile din 2018. Cred că va trebui să revenim și aici, și în partea cealaltă.

(…) V-am spus, recalcularea care a venit, și dvs, și nouă, ni s-a spus același lucru, că vor lua aceiași bani. Nu vor fi pensii care vor scădea. Le vedem că totuși sunt pensii mici, chiar dacă iau aceiași bani.

Problema mea nu este acum, problema mea este ce fac aceștia de la 1 ianuarie.”