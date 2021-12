Nicușor Dan: Dezvoltarea necontrolată a afectat calitatea vieții și potențialul de dezvoltare a Bucureștiului. Nu vom demola miile sau zecile de mii de imobile construite ilegal, dar cred că am produs un moment zero (VIDEO)

Documente internaționale și românești arată că dezvoltarea necontrolată a afectat calitatea vieții în București, dar și potențialul de dezvoltare a orașului, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

„Aici este o zonă extrem de importantă, chiar mai importantă decât investițiile publice. Noi pe bună dreptate avem o obsesie a investițiilor, a autostrăzilor, a extinderii liniilor de tramvai, a metroului ș.a.m.d. (….) Din cauza acestei dezvoltări a marilor orașe și în special a Bucureștiului, dezvoltare necontrolată, noi am făcut mult mai puțin – și oricum, chiar dacă am fi avut cea mai bună credință, Bucureștiul, ca autoritate, ar fi putut să facă mult mai puțin în ceea ce privește infrastructura care să deservească toate aceste dezvoltări decât aceste dezvoltări. Noi tot timpul am fost cu infrastructura în urma acestor dezvoltări, care au fost mult prea dense față de cât putea să suporte infrastructura orașului, în special infrastructura de transport, dar după aceea avem și apă-canal, avem și rețeaua de gaze și toate celelalte utilități”, a spus edilul, care a vorbit pe B1 TV și despre creșterea prețurilor la termoficare, și despre gradul de îndatorare a Capitalei.

El consideră că a produs „un moment zero” pentru a combate dezvoltarea necontrolată.

„N-o spun eu, o spun documente și internaționale, și românești că această dezvoltare necontrolată a afectat calitatea vieții și această dezvoltare necontrolată a afectat pur și simplu viitorul, potențialul de dezvoltare al acestui oraș. Trebuie să existe un moment zero și eu cred că am produs un astfel de moment zero. În primul rând, am numit o comisie de experți, comisie tehnică de urbaniști, în care am ales niște oameni relativ tineri, dar experți în domeniul lor, care au început pe toate documentațiile care erau deja în primărie și care așteptau să fie implementate să facă o analiză profesională din punct de vedere urbanistic a ce propuneau respectivii dezvoltatori”, a adăugat Nicușor Dan.

Referitor la categoria imobilelor care deja au fost construite ilegal, el a afirmat: „V-o spun foarte deschis. Bineînțeles că sunt câteva litigii – de ordinul 20, 30 – în care se solicită desființarea unor clădiri ilegale, și ar fi bine ca în unu, două, trei cazuri din acestea chiar să se întâmple pentru ca lumea să înțeleagă că nu se mai poate construi oricum, dar s-au construit ilegal mii sau zeci de mii de imobile. Nu se pune problema vreodată să mergem înapoi să ne apucăm să demolăm ce s-a construit”.