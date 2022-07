Noutățile Netflix din luna iulie. Stranger Things sezonul 4 partea a doua este cel mai așteptat

Mult așteptatul al doilea volum al ultimului sezon din Stranger Things este unul dintre cele câteva seriale care vor fi difuzate de Netflix în această lună.

Stranger Things se încheie iar lupta finală nu e ușoară

Alte noutăți care sosesc includ cel mai recent stand-up special al lui Bill Burr, Bill Burr: Live at Red Rocks, în care comediantul vorbește despre feminism și Kung Fu Panda: The Dragon Knight, un serial de animație care prezintă cea mai recentă aventură a ursului panda Po.

Iar Street Food: SUA se alătură catalogului de documentare despre mâncare al Netflix, ducând telespectatorii în diverse destinații culinare din orașe precum Portland și Miami.

Disponibil de la 1 iulie

Stranger Things 4: Partea a doua

Poate că inițial a părut o surpriză atunci când Netflix a dezvăluit că partea a doua a sezonului 4 din Stranger Things va fi formată din doar două episoade, spre deosebire de cele șapte ale primei părți, dar asta nu înseamnă că marele final va fi scurt. Cele două episoade durează în total patru ore. Dacă primele șapte episoade ale sezonului 4 au sărit constant din California în Rusia și, deși asta se va mai întâmpla și în partea a doua a sezonului, în cea mai mare parte, reușește să îi readucă pe toți protagoniștii împreună. Va fi suspans și vor curge lacrimi, pregătiți-vă din timp!

Disponibil din 6 iulie

Control Z: Sezonul 3; Girl in the Picture; Hello, Goodbye, and Everything in Between; King of Stones; Unchiul din altă lume

Disponibil din 7 iulie

Karma’s World: Sezonul 3;

Disponibil din 8 iulie

Boo, Bitch; Capitani: Sezonul 2; Legături primejdioase; Cum să construiești o cameră pentru sex; Incantation; Jewel; The Longest Night; Ranveer vs Wild cu Bear Grylls; Bestia Mării

Disponibil din 11 iulie

Pentru Jojo; Valea morților

Disponibil din 12 iulie

Bill Burr: Live at Red Rocks: How to Change Your Mind; My Daughter’s Killer

Disponibil din 13 iulie

Big Timber: Sezonul 2; D.B. Cooper: Unde ești?!; Doare ca naiba; Never Stop Dreaming: Viața și moștenirea lui Shimon Peres; Sintonia: Sezonul 3; Sub soarele Amalfi

Disponibil din 14 iulie

Kung Fu Panda: Cavalerul dragon; Resident Evil

Disponibil din 15 iulie

Alba; Country Queen; Farzar; Obiective de dragoste (Jaadugar); Mamă, nu face asta!; Persuasiune; Căsătorie și dorințe (Remarriage & Desires)

Disponibil din 18 iulie

Viața este viață; My Little Pony: O nouă generație: Sing-Along; StoryBots: Râzi, învață, cântă: Colecția 2: Învață să citești; Prea bătrân pentru povești

Disponibil din 19 iulie

David A. Arnold: Interzis celor slabi

Disponibil din 20 iulie

Bad Exorcist: Sezoanele 1-2; Virgin River: Sezonul 4

Disponibil din 21 iulie

Jurassic World Camp Cretaceous: Sezonul 5

Disponibil din 22 iulie

Blown Away: Sezonul 3; The Gray Man

Disponibil din 25 iulie

Gabby’s Dollhouse: Sezonul 5

Disponibil din 26 iulie

DI4RIES; Street Food: SUA

Disponibil din 27 iulie

Maeștrii auto: Rust to Riches: Sezonul 4; Dream Home Makeover: Sezonul 3; Cel mai urât om de pe internet; Pipa; Rebelde: Sezonul 2

Disponibil din 28 iulie

A Cut Above; Un alt sine; Keep Breathing; Oggy and the Cockroaches: Următoarea generație

Disponibil din 29 iulie

The Beauty Queen of Jerusalem: Sezonul 2; Caz închis: Ora de ceai a lui Zero; The Entitled; Fanático; Purple Hearts; Echipa de majorete rebele: O serie „Ia-ți revanșa; Uncoupled