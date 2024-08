O bătrână de 96 de ani din Iași își terorizează vecinii: „E un pericol public și pentru sănătate, și pentru integritate. Toate instituțiile stau, nu fac nimic”

Locatarii unui bloc din cartierul ieșean Tătărași sunt terorizați de o femeie pe nume Vetica, în vârstă de 96 de ani, care ar avea probleme psihice. De peste doi ani, apartamentul în care locuiește s-a transformat într-un focar de infecție. Mai mult, femeia e și violentă și are obiceiul de a lăsa gazul pornit și de a umbla cu chibrituri la ea. Vecinii mai spun că femeia primește pensie, dar vine un bărbat la ea și-i ia toți banii. Bătrâna însăși s-a plâns de asta jurnaliștilor , într-un moment de luciditate.

O bătrână din Iași își terorizează vecinii

„Este o bătrână în vârstă, care nu este în depline facultăți mintale. La ea în casă, este focar de infecție. Face episoade dese de demență, punând în pericol siguranță locatarilor: aruncă urina peste tot pe etaj și peste balustradă, lasă gazul deschis și umblă cu chibrituri, face scandal pe casa scării, crezând că se ceartă cu cineva, dar nu-i nimeni pe lângă, este foarte violentă, sărind la bătaie, își aruncă gunoaiele își împrăștie tot sacul pe etaj. Miroase îngrozitor de la ea. Am apelat la mai multe instituții, dar fără rost”, a spus o vecină pentru BZI.

Locatarii spun că femeia nu are copii, dar un tânăr vine zilnic și-i lasă mâncare în fața ușii: „Lasă ușa deschisă și mirosul de acolo inundă toată scara. Nu are copii, mai vine un tânăr și îi pune mâncare jos, la ușă. E o mizerie de nedescris. Ea nu deschide geamurile, ea deschide ușa și tot mirosul vine pe scară. Chiar într-o zi, era ușa deschisă, avea un teanc de în fața ușii, am țipat la ea: ”închide ușa și deschide geamul la balcon, că ne intoxici”. E și bătrână, are acuși 100 de ani, nu iese din casă, doar la ușă sau cel mult pe casa scării, dar doar pe etaj, atât. Nu are copii. A fost căsătorită de două ori, ea stă în casa primului soț, care îi va reveni unui nepot, dar o ține în casă până moare. Nepotul primului soț nu trece să o viziteze”.

Femeia e lăsată fără pensie

BZI a prins-o pe Vetica într-un moment de luciditate, iar aceasta a spus că un bărbat îi fură pensia: „Nu vine nimeni la mine. Este cineva care îmi iese în cale și îmi fură pensia, îl cunoaște toată lumea, l-a văzut toată lumea”.

Vecinii confirmă că un bărbat îi ia pensia femeii, iar aceasta nu mai rămâne cu niciun leu: „La un moment dat, a deschis ușa și a vrut să îmi dea cu bățul în cap. Înjură pe toată lumea, aruncă peste geam cu gunoaie. Trebuie făcut ceva neapărat. Când au fost temperaturile alea mari, a fost nenorocire. Este mizerie, nu poate lumea trece pe acolo. Să vedeți cum înjură, cum mă înjura pe mine. Chiar azi, m-a luat la înjurat. Cel care îi ia pensia vine, de obicei, în ziua când îi intră banii. Nu vede ea niciun ban”.

Administratorul blocului: Bătrâna e un pericol public. Instituțiile statului nu fac nimic

Administratorul blocului, Cristina Nistor, spune că femeia suferă de demență, dar instituțiile statului nu fac nimic: „Ea este un pericol public și pentru sănătate, și pentru integritate. (…) Toată lumea știe că are . (…) Toate instituțiile stau, nu fac nimic. Ea trebuie luată neapărat din casă, nu se poate astfel. Polițistul de proximitate a încercat, a sunat pe la aziluri și toți i-au spus că nu sunt locuri. Ea, fiind un pericol, poate da foc la bloc. Toată lumea vine la mine, dar eu, ca administrator, nu am ce să fac. Eu m-aș bucura să se rezolve situația”, a spus Cristina Nistor.