Azil al groazei, descoperit într-o comună din Argeș! 16 bătrâni locuiau înghesuiți și erau ținuți în mizerie

Un într-o casă din comuna Leordeni, din Argeș, a fost descoperit în urma mai multor sesizări.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni s-au sesizat joi, 4 ianuarie, din oficiu, referitor la o posibilă desfășurare de activități specifice de cazare și îngrijire de persoane vârstnice fără autorizație, la o casă din comuna Leordeni, efectuând verificări împreună cu reprezentanții A.J.P.I.S. Argeș, I.T.M. Argeș, D.S.P. Argeș și pompieri argeșeni, potrivit Agerpres.

16 bătrâni, ținuți în condiții mizere într-un azil ilegal

În urma controlului, patru dintre camerele casei respective erau destinate ca fiind azil pentru 16 persoane în vârstă. Toate cele 16 persoane în vârstă sunt din București și au peste 80 de ani, anunță Prefectura. Aceștia au fost mutați la Leordeni, din Ilfov.

„Clădirea are 4 camere şi, conform AJPIS, nu are toate condiţiile necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. La acest moment nu are licenţă, însă proprietarul are depuse actele în acest sens”, au transmis reprezentanții prefecturii Argeș.

Patronul azilului este un bărbat în vârstă de 66 de ani și își desfășoară activitatea în cadrul unei societăți cu sediul social la o altă adresă de pe raza comunei Leordeni. Agentul economic în cauză ar fi avut un punct de lucru pe raza județului Ilfov, care nu mai funcționează în prezent.

„La acest moment se desfăşoară verificări pentru stabilirea legalităţii funcţionării centrului în locaţia verificată, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun, în raport de competenţele ce revin fiecărei instituţii cu atribuţii de control”, mai anunţă IPJ Argeş.

În acest caz a fost deschisă o anchetă cu scopul identificării tuturor lucrurilor care au tolerat și sprijinit funcționarea azilului ilegal, susține prefectul județului Argeș.