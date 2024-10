O femeie din Iași a strâns PET-urile pelerinilor de la Sfânta Parascheva. Câți bani a reușit să facă într-o zi

Zeci de mii de credincioși au fost prezenți la pelerinajul Sfintei Parascheva. Printre ei, se număra și o femeie care a venit să strângă reciclabile. Aceasta nu are un job stabil, iar strângerea și reciclarea sticlelor este o practică frecventă la care apelează pentru a-și suplimenta veniturile.

Începând cu data de 8 octombrie, Alina, mama unui copil în vârstă de 12 ani, a strâns peste 300 de sticle zilnic, echivalentul unei sume între 150 și 180 de lei, per zi. Femeia a declarat că i-a luat mâncare băiatului său din banii astfel obținuți.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a mărturisit Alina, potrivit .

Cea mai mare dorință a Alinei

Alina are 37 de ani și ar face orice pentru băiatul ei. Cea mai mare dorință a ei este ca fiul său să poată avea parte de educație.

„Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigur că odată ce va crește, își va ajuta mama. Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase. Oamenii sunt răi în ziua de azi, să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă”, a mai spus femeia.

Lupta zilnică a Alinei pentru a-și întreține familia

Alina a reușit să adune peste 300 de sticle pe zi, strângând undeva la 180 de lei. Femeia a găsit o soluție pentru a face bani, din care să-și întrețină familia o perioadă mai lungă. Aceasta mărturisește cât de greu îi este să găsească un loc de muncă stabil, având în vedere pregătirea pe care o are.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a încheiat femeia din Iași.

Alina nu este singura care se află în aceeași situație. Pentru mulți români, strânsul de sticle și reciclarea lor ulterioară, a ajuns să fie singura sursă de venit. Pe viitor, autoritățile vor să mărească valoarea de la 50 de bani, la 1 leu.