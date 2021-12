O nouă aeronavă C-130 Hercules intră în dotarea Forțelor Aeriene Române. Avionul a fost donat de Guvernul SUA

O nouă aeronavă C-130 Hercules intră în dotarea Forţelor Aeriene Române. Aceasta a fost donată de Guvernul Statelor Unite ale Americii și marți a ajuns la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”.

”O aeronavă de tip C-130 Hercules, varianta H, transferată, cu titlu gratuit, din excedentul Guvernului Statelor Unite ale Americii către Forţele Aeriene Române, a aterizat marţi, 14 decembrie, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu”. Avionul de transport va intra în înzestrarea Bazei 90 Transport Aerian-Escadrila 901 Transport Strategic. Astfel, cea de-a şasea aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române va spori capacitatea de proiecţie a Armatei României prin executarea de misiuni de transport în sprijinul forţelor proprii sau al partenerilor din NATO”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării.

Aparatul de zbor a fost donat de SUA

După aterizare, aeronava a fost preluată de specialiştii ROMAERO S.A. în vederea alinierii la programul de mentenenţă specific Forţelor Aeriene Române.

”Transferul aeronavei, ratificat printr-un acord de tipul Letter of Offer and Acceptance, este rezultatul unui proces complex, derulat în ultimii ani în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS) prin intermediul Biroului Cooperare Militară al SUA de la Bucureşti (Office of Defense Cooperation – ODC). Pentru derularea cu maximă operativitate a transferului acestei aeronave, ODC s-a aflat în strânsă legătură cu Forţele Aeriene Române, precum şi cu Biroul de coordonare al Programului C-130 din Statele Unite.

Aparatul de zbor a fost adus în România de un echipaj al 120th Airlift Wing din cadrul Air National Guard Montana, care a deţinut şi exploatat aeronava până în prezent,a mai transmis Ministerul Apărării.

Prima aeronavă de acest tip a aterizat în România pe 25 octombrie 1996. De-a lungul timpului, aeronavele româneşti de acest tip au participat la numeroase exerciţii şi aplicaţii desfăşurate în Europa.