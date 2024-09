O rachetă Patriot a ratat lansarea la exercițiul de la Capu Midia, în prezența lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă (VIDEO)

O rachetă a sistemului sol-aer Patriot a ratat lansarea la exercițiul militar cu trageri reale care s-a desfășurat miercuri în poligonul de la Capu Midia, a relatat Laura Chiriac, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass”.

La exercițiul Patriot Spark 23 , premierul Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL), dar și ministrul Apărării, Angel Tîlvar, și șeful Statului Major al Apărării, Daniel Petrescu.

Lider sindical din apărare, pe B1 TV, despre cazul rachetei Patriot care a ratat lansarea

Întrebat ce părere are despre acestă situație, președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică, Constantin Bucuroiu, a declarat: „Eu astăzi nu am avut bucuria să văd că deciziile pe care eu le contest de mulți ani nu sunt cele mai înțelepte, pentru că am fost pe drum, am avut acțiuni atât la la UMC Cugir, am avut la Carfil Brașov și chiar sunt pe drum, dar trebuie să înțeleagă toată lumea – atunci când faci o achiziție, te consulți cu toți specialiștii și mai ales te consulți, Armata, cu industria proprie”.

„Pentru că nimeni nu poate fi atât de prevăzător încât ceea ce hotărăște este și cel mai bun pentru Armată sau pentru apărare, securitatea României. Știți că la noi nu s-a realizat niciodată acest lucru. Am avut o singură direcție, a fost direcția Partenerului Strategic, dar uitați, se mai și eșuează – Piranha 3 se scufundă, o rachetă o ia razna – și atunci ne întrebăm, oare avem dreptate cei din industria românească când spunem că ar trebui dezvoltate capacități care să răspundă direct securității și apărării României?”, spune liderul sindical.