O româncă stabilită în Germania a dezvăluit cum a reușit să cumpere trei apartamente în doar opt ani. „E foarte greu şi la mine, ca și la voi”

Sabina este o care, în urmă cu opt ani, a decis să părăsească România și să se stabilească în Germania, cu scopul de a-și construi o viață mai bună. În prezent, aceasta nu doar că a reușit să obțină un job bine plătit, dar este proprietara mai multor locuințe și a învățat să vorbească limba germană.

Sabina a povestit cum a reușit să facă toate acestea pe parcursul a opt bani, deși nu i-a fost deloc ușor să lase tot ce era familiar în spate și să o ia de la 0 într-o țară străină.

Sabina a relatat inițial că a reușit să facă o serie de achiziții imobiliare, iar oamenii au fost mirați, pentru că multe persoane din Germania abia dacă reușesc să pună bani deoparte.

„Am ceva economii, dar foarte puține, pentru că eu, între timp, am reușit să cumpăr trei imobile. Și la toate cele trei achiziții am venit cu un capital de 20%. Așa că economiile mele s-au dus în imobile, iar acum iau doar avantajele din aceste imobile, pentru că o parte dintre ele le-am închiriat. Trebuie să punctez că noi lucrăm amândoi. Ambii avem locuri de muncă bine plătite, plus un minijob. Eu cred că se pot face economi. Eu sunt omul care, dacă nu ar face economii, aflându-mă undeva departe de casă, nu cred că aş mai sta aici. Eu mă aflu în Germania pentru că am venit să muncesc ca să-mi realizez anumite scopuri. Dacă as simţi că aici doar mă întrețin, cu același succes aș fi reușit să mă întreţin și acasă”, a povestit Sabina, potrivit .

Primul an în Germania, cel mai dificil pentru româncă

Realizările româncei au venit însă și cu multe . Printre acestea, se numără o viață aglomerată, în care mereu a desfășurat cel puțin două activități în concomitent. Aceasta a trecut prin perioade grele, însă primul an a fost de departe cel mai dificil pentru româncă.

„Primul an de zile a fost cel mai greu. A fost anul în care a trebuit să găsesc locuri la grădiniță pentru copii, să găsim chirie. În primul an de zile am reușit să învăt germana de la nivelul 0 până la nivelul B1, concomitent cu un loc de muncă la KFC. Ulterior, am făcut B2. Acesta I-am făcut concomitent cu un minijob. După ce am terminat B2, m-am angajat ca funcționar într-un birou de transport pentru perioadă de șase luni. La trei ani distanță, deci abia după aceea, m-am angajat la un job în birou. Eu, din 2019 până în prezent, am un loc de muncă în birou. Dar concomitent fac și minijob”, a continuat Sabina.

„Eu cred că drumul este anevoios pentru fiecare”

Sabina consideră că reușitele sale au venit ca răsplată a muncii sale și subliniază faptul că ceea ce are acum nu este un privilegiu, ci un rezultat a eforturilor sale continue.

„Eu cred că drumul este anevoios pentru fiecare. Și nu mă întrebați câte ore pe zi dorm, când fac mâncare pentru copii ca să le dau la școală, de câte ori trebuie să mă rup de la muncă ca să pot să duc copiii la câte o activitate, cât de greu este să răspunzi la toate scrisorile și hârțoagele trimise de nemți. E foarte greu şi la mine, ca și la voi. Ce ne determină să facem toate astea este un plan bine definit și un scop pe care vrei să-I atingi. Astăzi este duminică, dar eu stau în mașină și îmi aștept copilul în mașină de la o activitate extracurriculară. Deci, cu toate că e greu, cu toate că se doarme puțin, că ai treburi acasă, că muncești la două joburi, uneori la trei, cu toate acestea mie fmi place să fiu un om activ. Da, nu toată lumea poate fi ca mine, Prioritățile pot fi diferite, dar important este ca voi să vă simțiți bine în pielea voastră”, a mai adăugat Sabina.