O studentă a ajuns la spital cu zeci de înţepături de ploşniţe după ce s-a cazat în cămin, în Regie. Administratoarea, răspuns de neimaginat: „E treaba lor că-s nespălate şi vin de la ţară cu ploşniţele în raniţe”. Reacția Universității din București

Fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a publicat fotografii şi documente medicale ale unei studente cazate în unul dintre căminele complexului studenţesc „Regie” din Bucureşti, Berceanu susţinând că fata a ajuns la medic, cu înţepături de ploşniţe, după ce s-a cazat într-o cameră de cămin.

Administraţia căminului a spus că studentele sunt nespălate şi vin de la ţară cu ploşniţe

„Împreună cu Ale, studentă în primul an la Biologie, cazată în Regie, căminul C, la etajul 2, am fost la Camera de Gardă a spitalului Matei Balş. Era muşcată toată de ploşniţe.

Administraţia căminului C, administratoarea i-a spus că a venit cu insectele d-acasă. Că să se descurce, că salteaua e nou-nouţă cu toate că se vede clar că are un an, cel puţin.

Administraţia a spus că e treaba lor că-s nespălate şi vin de la ţară cu în raniţe. Ale vine dintr-o casă exemplar de curată, dar asta nu contează”, scrie Octavian Berceanu.



Berceanu a postat imagini cu părţi ale corpului tinerei, pe care se văd zeci de urme lăsate de înţepăturile de insecte, dar şi un document medical în care diagnosticul este „înţepături de insecte (ploşniţe)”şi imagini cu o insectă pe o saltea de pat.

Berceanu susține că cei din administraţia căminului din Regie „le spun fetelor că-s puturoase că nu se trezesc de la 6.00 dimineaţă să facă un duş, pentru că celor 40 de fete de pe etaj le sunt oferite patru duşuri, din care doar două funcţionează. „Seara, cine face dus, dacă prinde apă, e câştigător la loterie.

Fetele venite la facultate sunt cazate într-un mediu specific de puşcărie. Calitatea de student în cămine nu naşte un sentiment de mândrie, ci de ură, umilinţă şi neputinţă.

Eu zic să încercaţi o săptămână în cămin, printre ploşniţe şi fără duşuri şi apoi să vă gândiţi dacă merită să fiţi primul om în stat dacă un simplu lucru, definitoriu pentru civilizaţie, condiţia de cazare a studenţilor, nu o puteţi schimba, domnule şef din Guvernul României.

Familia Alei, pe care o cunosc foarte bine, mi-a spus că fata ei trebuie să vorbească despre ce se întâmplă, despre corupţia şi incompetenţa din administraţia căminelor.

Trebuie să spună adevărul pentru ca umilinţa acumulată în copil să n-o transforme în slugă unui sistem corupt. Părinţii ei o încurajează să ia atitudine şi probabil acesta e cel mai important mesaj pentru dumneavoastră.

Domnule prim ministru, am experienţă în managementul unei companii private, a administraţiei de stat şi pot să va spun că în astfel de cazuri administraţia ar fi trebuit demisă imediat, ca mesaj de netoleranţă pentru lucrurile care ne fac să ne fie ruşine că suntem români”, îi transmite Berceanul lui Marcel Ciolacu.

Berceanu s-a referit şi la reacţia studenţilor aflaţi în astfel de situaţii. „Cât despre studenţi, sper că mesajul dumneavoastră (al lui Marcel Ciolacu – n.r.) îi îndeamnă să ia atitudine şi să nu lase indiferenţa şi resemnarea mioritică să le distrugă viitorul. Până să petreacă prima noapte ca studentă, în cămin, Ale mai credea încă, în România”, mai notează fostul şef al Gărzii Naţionale de Mediu.

Universitatea din București a transmis că s-au făcut verificări și nu au fost găsite insecte în spațiul camerei sau în afara ei

Universitatea din București: „Nu au fost găsite insecte în cameră sau în afara ei Universitatea din București a transmis că s-au făcut verificări și nu au fost găsite insecte în spațiul camerei sau în afara ei, iar mobilierul este nou, fiind înlocuit în totalitate în septembrie 2024.

Administratoarea căminului, însoțită de șeful de cămin, student reprezentant care este cazat în aceeași clădire, s-au deplasat în cameră pentru verificări. În urma acestora, nu s-a găsit niciun fel de insecte niciunde în spațiul camerei sau în afara ei.

Verificări s-au repetat și sâmbătă, dar și în dimineața zilei de duminică. Menționăm că mobilierul din întregul cămin (pat, birou, scaune, bibliotecă, dulap, etajeră, corpuri de iluminat) este nou, a fost înlocuit în totalitate în septembrie 2024.

De asemenea, anterior înlocuirii, au fost igienizate și zugrăvite toate camerele din această clădire. Mai precizăm că acțiunile de dezinsecție, în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare, se realizează o dată la 90 de zile. Ultimele două acțiuni de dezinsecție, tocmai pentru pregătirea noului an universitar și venirea studenților/-elor au fost realizate și mai des (la 54 de zile), în datele de 31 iulie 2024 și, respectiv, 23 septembrie 2024.

Universitatea din București a semnat un nou contract de dezinsecție începând cu data de 1 octombrie 2024, iar acțiunile următoare vor fi programate până la finalul anului în fiecare lună.

Conducerea Direcției Cămine – Cantine și Activități Studențești a UB a luat legătura deja cu firma contractată în vederea programării unei acțiuni de dezinsecție în Căminul C din Complexul „Grozăvești” luni, 7 octombrie 2024. Conducerea Direcției Cămine – Cantine și Activități Studențești a UB roagă studenții/-tele să respecte cu rigurozitate condițiile de igienă din spațiile individuale și comune ale căminelor, inclusiv prin verificarea prealabilă a obiectelor, produselor și bagajelor pe care le aduc în cămine, și, totodată, să păstreze în bune condiții mobilierul și aparatele electrocasnice puse la dispoziție de Universitatea din București,” au transmis reprezentanții Universității din București.