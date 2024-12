O tânără de doar 24 de ani a murit. A suferit un infarct miocardic în timp ce se afla în tramvai. Ce precizări a făcut medicul șef UPU-SMURD Iași

O tânără de doar 24 de ani din a murit după ce a suferit un miocardic. Fata a căzut din picioare în timp ce se afla în tramvai (în jurul orei 12.30, zona str. Musicescu). Un pasager i-a acordat primul ajutor. Acesta a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajului SMURD, care a preluat intervenția.

„Am efectuat resuscitarea pentru a treia oară, însă, din păcate, de această dată nu am mai reușit să o salvăm”

Medicul-șef UPU-SMURD Iași a declarat că atunci inima tinerei a fost repornită, însă, fata a decedat ulterior la spital, potrivit .

„Tânăra de 24 de ani a decedat, iar necropsia va clarifica dacă motivul a fost o disecție de aortă sau altă cauză. Am avut foarte puțin timp în care activitatea cardiacă a fost prezentă pentru a putea stabili un diagnostic precis. Am inițiat, de exemplu, o investigație prin computer tomograf pentru a verifica posibilitatea unei disecții de aortă. Totuși, în momentul în care avea o activitate cardiacă redusă, aceasta s-a oprit din nou. Am efectuat resuscitarea pentru a treia oară, însă, din păcate, de această dată nu am mai reușit să o salvăm”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

„Se știa că suferă de o afecțiune cardiacă gravă”

Medicul a precizat că ar fi existat posibilitatea recomandării unei intervenții chirurgicale cu câțiva ani în urmă, însă aceasta nu a fost efectuată.

„Deși foarte tânără, se știa că suferă de o afecțiune cardiacă gravă și avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Diagnosticul includea ectazie de aortă, alături de alte complicații, iar documentele de externare de la un spital din Iași indicau necesitatea unei operații pentru tratarea problemei cardiace”, a explicat medicul.