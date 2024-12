Un șofer de TIR a izbucnit în lacrimi, după ce a fost oprit de polițiști în centrul Iașiului. „Efectiv, m-a lăsat fără cuvinte”

Un din Iași a avut parte de o surpriză complet neașteptată, de la un șofer de TIR pe care l-a oprit în trafic, pentru că circula neregulamentar prin centrul orașului. Surpriza a constat într-o postare în care șoferul descria între incidentul, plin de recunoștință.

Întâmplarea a avut loc pe data de 3 decembrie 2024, pe strada Palat. Polițiștii au acționat imediat ce au observat TIR-ul circulând prin centrul orașului, o zonă în care nu este permis accesul unor astfel de mașini. După ce i s-au cerut explicații șoferului, polițiștii au înțeles că acesta nu intenționase să ajungă în centrul orșaului, ci se rătăcise, încercând să ajungă la destinație.

„În urmă cu câteva zile, pe strada Palat am oprit un TIR încărcat cu piatră. Se vedea că șoferul nu prea știa unde se află. După ce am verificat șoferul și documentele, am constatat mai multe nereguli, pe lângă faptul că nu avea voie să se deplaseze cu vehiculul de mare tonaj pe strada respectivă. Am observat că este puțin agitat domnul și l-am ajutat, era într-o situație disperată. A doua zi, mi-a trimis un coleg un mesaj cu o postare a șoferului respectiv care, efectiv, m-a lăsat fără cuvinte”, a povestit Ștefan Moșuc, polițist local din Iași, potrivit .

Șoferul a pierdut o persoană dragă cu puțin timp înainte de incident

După alte câteva intrebări lămuritoare, a izbucnit în lacrimi, povestindu-le polițiștilor o situație nefericită de viață, prin care bărbatul a treacut nu cu mult timp în urmă. Într-un final, agenții de la Poliția Locală l-au ajutat pe șofer să ajungă la destinație, însă ajutorul lor a fost urmat de un gest pe măsură din partea bărbatului, care a fost copleșit de bunătatea unuia dintre polițiști.

„Pe 3 decembrie 2024, pe o stradă din Iași, am fost oprit de un echipaj de poliție. Un agent tânăr, foarte ferm, mă oprește și sunt întrebat: «Unde vă îndreptați, domnul meu?». Sincer, m-am blocat puțin. Mă aflam în centrul Iașului, cu un camion încărcat, plin de piatră, transportată tocmai din Italia pentru Mitropolia Iași, fără să cunosc absolut nimic. După ce mi-a cerut documentele, mi-am dat seama că traseul pus de mine pe GPS este greșit și că nu sunt nici actele în regulă, explicându-mi faptul că am nevoie de o autorizație. În urma discuțiilor purtate cu tânărul agent, acesta mă întreabă: «De ce sunteți așa speriat și supărat? O să vă ajut să ajungeți la destinație, nu vă faceți griji!». «Datorită problemelor întâlnite pe drum, am întârziat cu livrarea, am stat într-o parcare două săptămâni, în Italia, pentru că am avut camionul defect, și cea mai mare durere a mea este că mi-a murit și fratele mai mic ca mine cu 13 ani acum trei săptămâni, într-un accident rutier, tot șofer de camion…». Deodată, am izbucnit în plâns când, în 40 de ani de muncă de șofer, este a doua oară când sunt ajutat și nu amendat de un agent de poliție. Nu vreau să îi fac public numele, ca să nu provoc alte discuții și comentarii răutăcioase, dar acum, aflându-mă în cabina mea, într-o parcare, mă gândesc că încă mai sunt oameni cu suflet mare printre noi sau poate chiar fratele meu l-a trimis de acolo de sus, din cer, să mă ajute! Țin să mulțumesc și să vă doresc sărbători binecuvântate tuturor, oameni cu suflet mare”, a scris șoferul, într-o postare de pe rețelele de socializare.