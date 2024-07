O tânără din Prahova a depus contestație la Evaluarea Națională după ce a luat 9,95. Nota pe care a primit-o după reevaluare

O tânără din Prahova care a obținut la Evaluarea Națională nota 10 la proba de limba și literatura română și 9,90 la matematică a depus contestație. Iată ce notă a primit după reevaluare, scrie .

Nemulțumită de media 9,95 la Evaluarea Națională și sprijinită de profesorul de matematică, tânăra din Prahova a depus contestație. După reevaluare, ea a obțint media 10 la Evaluarea Națională.

„Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat, fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie”, a declarat tânăra.

Un caz șocant a avut loc la o școală din Focșani, după ce , aobținut nota 9,75 în urma unei contestații. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea a precizat că a fost o eroare umană de încărcare a tezei scanate pe platforma de evaluare.

Ministerul Educației a anunțat că rata de promovare la Evaluarea Naţională, după rezolvarea contestaţiilor, este de 74,5%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale – 74,4%.