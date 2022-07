Obligatoriu pentru cei care ies la pensie! Noua adeverință care trebuie pusă la dosarul de pensionare pentru a nu fi respins

Legea 76/2022, are în vedere ca dosarul de pensionare să cuprindă o nouă adeverință care va fi eliberată de angajatorul la care solicitantul lucrează în momentul în care persoana respectivă își depune dosarul de pensionare.

Ce trebuie să cuprindă adeverința care trebuie atașată la dosarul de pensionare

Așadar, această adeverință oferă datele de contact ale angajatorului care trebuie informat de către Casa de Pensii cu privire la emiterea deciziei de pensionare a angajatului.

Documentul trebuie furnizat companiei în termen de maxim 5 zile de la emiterea , iar din acel moment angajatorul poate începe procedurile prevăzute în Codul Muncii în cazul încetării activității după cum urmează:

– pentru limită de vârstă sau limită de vârstă redusă, contractul individual de muncă încetează de drept, dacă pensionarul nu anulează decizia de pensionare în 30 de zile calendaristice scurse de la data stampilei de pe anvelopa plicului în care a primit decizia de pensionare.

– în cazul pensiei anticipate parțiale sau anticipate, trebuie cunoscut că acestea nu pot fi încasate atâta timp cât persoana respectivă este încă angajată.

Ce a transmis ministrul muncii, Marius Budăi

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că „Am găsit un sprijin enorm în conducerea Băncii Mondiale. Am avut discuţii cu specialiştii, explicându-le pe cifre raţionamentul care stă în spatele a ceea ce am susţinut de când am preluat ministerul, dar şi înainte, când eram în opoziţie, că acel 9,4 nu este îndestulător, în primul rând pentru a rezolva inechităţile din sistem, după care să putem majora veniturile seniorilor acestei ţări.” a spus ministrul muncii.

Marius Budăi a spus de asemenea că „Le-am explicat de ce nu poate exista o sustenabilitate clară a sistemului din România, că avem în UE astăzi, între 4 şi 5 milioane de care au fost pregătiţi în România, pe cheltuiala României, contribuie la PIB-ul altor ţări, nu contribuie în România.

Au înţeles foarte bine, am explicat cu cifrele pe masă şi cu cifrele persoanelor angajate în România şi a celor care nu sunt angajate (…) I-am întrebat dacă în România pensia este de 200 de euro, dacă dumnealor ar putea trăi cu 200-300 de euro pe lună. M-am bucurat ca aseară târziu să aud de la specialiştii din Banca Mondială că vor fi alături de mine, de seniorii acestei ţări, în această reformă”, a declarat Marius Budăi.