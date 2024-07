Octavian Berceanu: În fiecare an mor 30.000 de oameni în România din cauza poluării, și nu avem război, nu e Fâșia Gaza aici. Pe marginea chiuvetelor din Guvern nu e praf, e funingine de la arderile ilegale (VIDEO)

În fiecare an mor 30.000 de oameni în România din cauza poluării, a declarat Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, luni, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Octavian Berceanu, pe B1 TV, despre arderile ilegale de la marginea marilor orașe

Întrebat despre imaginile cu incendiul surprins lângă Capitală, activistul de mediu a explicat: „Sunt niște depozitări ilegale de deșeuri în vederea arderii pentru a se extrage fier și cupru, despre asta vorbim. De cele mai multe ori, Poliția le notifică ca fiind arderi de deșeuri sau arderi de miriște, de gunoaie, dar e un proces tehnologic, de fapt, care se întâmplă în toate zonele astea limitrofe orașelor și nu numai”.

„Este adus constant peste București. Mai e o problemă, nu e doar un nor de particule, este o funingine foarte cancerigenă, care se așterne peste București și rămâne acolo zile și săptămâni întregi. O ridică vântul, iarăși cade, iarăși o inhalăm (…). Am filmări făcute de la Unirea. La Unirea are și sediu Garda de Mediu”, a adăugat Octavian Berceanu.

„Există și un alt fenomen extrem de periculos acolo. Nu sunt doar arderi de deșeuri. Înainte erau dezmembrări de mașini furate, dezmembrări de mașini. Încă o dată, o mare parte din aceste deșeuri care ard provin din dezmembrări auto. Avem 1.000 de mașini care intră în România zilnic, second hand, avem 350.000 de mașini scoase de programul Rabla din uz, dar nu știm unde au ajuns resturile, alea 200-300 de kilograme, interiorul fiecărei mașini (…). Sunt aproape 2 milioane de mașini dezmembrate în ultimii cinci ani”, a precizat activistul.

Octavian Berceanu: În fiecare an mor 30.000 de oameni în România din cauza poluării

„În primul rând, e de competența CSAT, pentru că în fiecare an mor 30.000 de oameni în România, și n-avem război, nu e Fâșia Gaza aici, nu este conflictul dintre Ucraina și Rusia ca să avem atâți morți civili din cauza poluării. Și în clădirea Guvernului, când te duci la toaletă, pe marginea chiuvetei nu e praf, e funingine de la arderile ilegale”, a mai declarat Octavian Berceanu.