Octavian Berceanu: Nu am întreprins măsuri durabile de protecție. În curând, vom vedea bucăți de drum cum se duc la vale, vom vedea versanți cum se varsă peste cursurile de apă (VIDEO)

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu, a vorbit despre , joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a avertizat că, „în curând, vom vedea bucăți de drum cum se duc la valea, vom vedea versanți cum se varsă peste cursurile de apă, pentru că sunt foarte multe lucruri pentru care noi nu am fost pregătiți”.

Octavian Berceanu, pe B1 TV: Nu am întreprins măsuri durabile de protecție a drumurilor, a podurilor, a cetățenilor

Întrebat dacă este de părere că violența fenomenelor meteo extreme îi face pe politicieni să își schimbe abordarea în privința subiectului, specialistul în politici de mediu a afirmat: „Violența fenomenelor meteo, pe de o parte, și faptul că noi, în trecut, nu am întreprins măsuri durabile astfel încât să avem o protecție a drumurilor, a podurilor, să asigurăm siguranța cetățenilor. În curând, vom vedea bucăți de drum cum se duc la valea, vom vedea versanți cum se varsă peste cursurile de apă, pentru că sunt foarte multe lucruri pentru care noi nu am fost pregătiți (…). Suntem în mijlocul unor schimbări pe care noi nu le-am prevăzut în trecut”.

Referitor la scenele în care oamenii au fost evacuați în cuvele excavatoarelor, el a spus: Din păcate, am trăit și eu acest moment, lucrând în zona montană, unde viitura a șters drumurile, a luat utilajele, a luat tot ce se putea lua și din gospodăriile oamenilor, și a trebuit să trec pe partea cealaltă, folosind cuva unui excavator. Asta s-a întâmplat, am trăit-o pe pielea mea și nu este nici un moment fericit din viața mea, dar am învățat pe momentul respectiv că orice mi-aș imagina eu că sunt pregătit pălește în fața forței naturii”.

„Avem niște scannere la Primăria Capitalei – ar trebui să mai achiziționăm – care ar trebui folosite pentru copacii de pe marginea arterelor unde există trafic intens și de pe marginea parcurilor. Eu am fost, de exemplu, în Craiova, martor când un copac a venit peste un om. Am sărit toți cumva să asigurăm primul ajutor. Norocul omului este că s-a aplecat în momentul respectiv și nu a fost lovit foarte tare”, a continuat Octavian Berceanu.

„De exemplu, între Casa Presei Libere și „Charles de Gaulle”, sau Televiziunea Română, avem foarte mulți copaci uscați, de o parte și de alta a drumului. Același aspect se întâlnește și în celelalte orașe ale țării. În momentul în care avem un trafic intens și se stârnește o astfel de furtună, și avem o dinamică a traficului, e foarte greu să eviți accidente cu victime”, a mai spus expertul.