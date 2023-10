Octavian Berceanu (specialist în politici de mediu), despre faptul că restaurantul lui Pescobar ar fi infectat lacul Snagov cu bacteria E-coli: Nu poate fi unica sursă / Trebuie să existe niște controale (VIDEO)

Pescobar este acuzat că restaurantul său ar fi infestat lacul Snagov cu o bacterie precum E-coli.

Octavian Berceanu, specialist în politici de mediu, a avut o intervenție telefonică, pe B1 TV, în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a spus dacă este posibil ca problemele cu igiena ar putea să ducă la infestarea cu această bacterie a unui lac de talia Snagovului.

„Acum, dacă ne luăm după analize, este o sursă, dar nu poate fi unica sursă, pentru că în zona Snagovului mai avem alte câteva sute de locații în care există suspiciunea de deversare a apelor menajere direct în lac. Și odată ce nu am nu au existat controale făcute peste aceste surse multiple, e greu să dai vina doar pe o singură sursă.

Astfel de analize se fac periodic și tot periodic, reies rezultate din care infestarea cu E-coli și alte tipuri de bacterii există lacul respectiv, în zona locuită”, a declarat specialistul.

Laura Chiriac: „S-a vorbit foarte mult, chiar și la Marea Neagră, despre pericolul infectării cu această bacterie, E-coli, care s-ar fi găsit în apele Mării Negre, până la urmă, adică nu doar în alimente, fructe sau legume, ci iată și în apă.”

“Da, din câte am văzut în presă, discuția era un pic mai amplă, pentru că acolo în locația respectivă s-a folosit apă care provenea din pânza freatică de mică adâncime și care nu avea caracteristicile necesare pentru a fi potabilă.

Bacteriile deja au ajuns în pânza freatică, din păcate. Ceea ce nu am văzut, nu am văzut controalele care să verifice unde sunt deversate apele uzate, fie că vorbim de puncte de alimentare publică, de restaurante, fie că vorbim de societăți comerciale, de turism sau pur și simplu casă de vacanță. Pentru că trebuie să existe niște controale vizavi de racordarea la canalizare, de volumele care au intrat în locația respectivă și volumele care au ieșit prin canalizare. Ori aici nu există niciun fel de statistică, ceea ce denotă faptul că sub o formă sau alta, această poluare este trecută cu vederea”, a mai spus Berceanu.

Laura Chiriac: „Nu există pentru că nu se face în general sau pentru că cineva nu are interesul să o facă?”

„Din punctul meu de vedere, merg pe a doua variantă, că există destule presiuni, astfel încât cei care ar trebui să aibă această gestiune, să facă verificările, nu au făcut-o pentru că acolo sunt oameni importanți și presiunea politică este destul de mare pe cei care ar trebui să-și facă meseria. Mai sunt și acte de corupție, dar astea sunt cazuri izolate”, a conchis specialistul în politici de mediu.