Octavian Udriște a murit. De ce era considerat „părintele” metroului bucureștean

Octavian Udriște, președintele onorific al Clubului Feroviar, s-a stins din viață, luni seară, la vârsta de 88 de ani. Bărbatul a fost un om care și-a dedicat întreaga carieră transportului feroviar și a fost cunoscut ca „părintele” metroului bucureștean.

Cine era Octavian Udriște

Octavian Udriște s-a născut la și face parte din a treia generație de feroviari. Bunicul din partea mamei a lucrat ca mecanic de locomotivă la depoul din Cernăuți, iar bunicul din partea tatălui a condus magazia la Gara Dealul Spirii din București.

Tatăl său a condus o companie comercială care opera vagoane marfă. Fiica sa, Ileana, este inginer de material rulant și lucrează la filiala din Berlin a companiei elvețiene Stadler, care este a patra generație de feroviari în familie.

De când era mic, a iubit trenurile și de atunci an ales cariera. În 1958, an absolvit Institutul de Căi Ferate București, Facultatea de Mecanică – Secția Locomotive. Toată viața sa profesională a fost dedicată acestui domeniu. Înțelegerea excelentă a problemelor de transport, în special a celui feroviar, se datorează implicării sale în activitățile și funcțiile sale, precum și în dezvoltarea și optimizarea tehnologiilor de transport și an echipamentelor, scrie .

De ce era considerat „părintele” metroului bucureștean

Octavian Udriște a lucrat într-un domeniu în care a dezvoltat soluții inovatoare, inclusiv tracțiunea electrică diesel, tracțiunea electrică pe cale ferată și metroul din București. A fost unul dintre cei trei factori care au jucat un rol esențial în lansarea metroului din București în 1979, împreună cu proiectantul și Întreprinderea de Vagoane Arad, care acum este Astra Vagoane Călători. A fost numit director tehnic și director general al metroului (1985–1996) pentru capacitatea sa de an organiza, de a lua decizii și de a rezolva probleme de tracțiune electrică. A fost și unul dintre artizanii punerii în funcțiune a metroului.

Toată experiența sa i-a sugerat să fie numit director al Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS (1996) și director al Departamentului de Transport la Siemens România de la 1997 până în 2005.

În septembrie 2023, la stația Timpuri Noi de pe Magistrala 1 a metroului bucureștean a fost montată în cinstea inginerului Octavian Udriște.