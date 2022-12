Părintele Calistrat Chifan: „E bine să porți un nume din calendarul creștin, că atunci ai și ocrotirea sfântului ca atare”

Se spune că atunci când un copil poartă numele unui sfânt acesta îl ocrotește și îl binecuvântează mereu. Cele mai cunoscute și des întâlnite nume de sfinți în țara noastră sunt: Maria, Ioan, Ana, , Ștefan, Nicolae și Vasile.

Potrivit oamenilor bisericii, acesta nu este decât o dovadă că poporul nostru deține o străveche tradiție creștină.

De ce este bine să avem nume de sfinți

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași este de părere că nu trebuie să fugim de aceste nume creștinești, deoarece ele îi ajută pe oameni să aibă un protector și un mijlocitor permanent la Dumnezeu.

„Au fost câteva curente. De exemplu, dacă mergem în Ardeal, și în ziua de astăzi pruncii se vor chema cu numele din ziua respectivă din calendar. Naum, Ezechelie, Ioan, Samoil, Grigore, Vasile, Ion, Ilie, Năstase, ce nume e în calendar. Dacă vii spre Muntenia, la București, vei găsi nume de artiști: Kevin, Olin, Giani, .

Dacă vii spre Moldova, unde mai este rămasă sămânța credinței mai întipărită în brazda credincioșilor găsești, de exemplu: Giani Ioan, Kevin Vasile, adică pune un nume hăis și unul de biserică, creștinesc. Ei, noi nu trebuie să fugim de aceste nume creștinești”, a declarat părintele Calistrat, potrivit .

a mai transmis că cel care are un nume de sfânt se bucură de acoperirea și de harul acelui sfânt.

„Eu am mai săvârșit botezuri pe la prieteni de-ai mei, că mă invită când botează și dacă are un nume aiurea, eu când îl bag în cristelniță îi spun un nume ortodox, nu mă bag în numele omului care l-a ales, e în certificatul de naștere, treaba lui.

Dar să aibă și un nume care să țină de o sărbătoare, ca copilul să se bucure de o acoperire și de un har a unui sfânt. Adică , Maria, Ana, Elena, Constanța, Constantin, Vasile, sunt nume minunate, Nicolae, Grigore, Ioan, nu avem probleme. Dar na, lumea simte să fie importantă.

Și atunci am mai văzut filme franceze, avem francezi, dacă am văzut filme italiene, avem nume italiene, dacă am văzut nume spaniole, avem nume spaniole. Cei mai interesanți sunt băieții ăștia ai noștri de aici, de la Grajduri, Mercedesa, tot felul de nume de astea simpatice. Dar până la urma urmei sunt nume, ai nevoie de o identitate. Dar e bine să porți un nume din calendarul creștin, că atunci ai și ocrotirea sfântului ca atare”, a mai spus părintele.