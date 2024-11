Patronul unui restaurant din Baia Mare propune un nou concept. Clienții nu decid doar ce mănâncă, ci și cât plătesc

În contextul scumpirilor din ce în ce mai mari, tot mai puțini români mai reușesc să se bucure de ieșitul în oraș, așa cum se întâmpla înainte. Totuși, restaurantele reușesc să reziste pe piață și asta pentru că patronii sunt permanent în căutarea ideilor care să îi atragă pe clienți și să îi facă să se reîntoarcă.

Ce părere au clienții despre conceptul de restaurant în care plătesc cât vor

Mihai Denciuț este administratorul unui local din centrul vechi al orașului Baia Mare. Le propune celor care îi calcă pragul un concept nou. Oamenii care vin să ia masa de în restaurantul lui Mihai vor plăti cât consideră ei. Clienții par să fie încântați de idee și mărturisesc că încearcă să fie cât mai corecți atunci când achită nota de plată.

„Interesant! Analizez în funcţie de elementele din care sunt compuse preparatele şi fac şi eu o comparaţie cu ce e în oraş, la alte restaurante. Nici să nu iasă în pierdere restaurantul”, a declarat un client, pentru .

Din meniu fac parte şi preparate mai deosebite, precum fructele de mare.

„De exemplu ieri la meniul zilei a fost supă de peşte şi tagliatele cu creveţi, mi s-a părut foarte ok şi am lăsat un preţ considerabil, cum am crezut eu!”, a spus un alt client.

În general, pentru două feluri de mâncare, clienţii lasă între 20 şi 35 de lei. Mihai spune că a existat o oarecare reticență la început, din teama de a nu plăti mai puțin decât este cazul.

„De la ora 12 până la ora 1, cât doreşte să plătească în felul în care i-a placut lui mâncarea. Dacă consideră că merită o sumă de bani, o plăteşte, dacă consideră că merită mai puţin, plăteşte mai puţin! La început lumea a fost un picuţ reticentă, e puţin ruşinoasă să plătească cât consideră ea”, a precizat Mihai Denciuţ, administrator local.

Conceptul „All you can eat” i-a cucerit pe români

În alt local, conceptul a triplat numărul clienţilor. Însă, angajații restaurantului sunt atenți și la risipa alimentară, încurajându-și clienții să își ia atât cât pot mânca.

„Implică 3 ciorbe pregătite în fiecare zi, 3 garnituri, 3 feluri de bază şi mai multe tipuri de aperitive reci. Ideea este: ce punem în farfurie, trebuie să mâncăm! Nu rispim mâncarea, poţi să iei cât vrei, dar mânâncă cât iei”, a explicat Diana Zoicaș, administrator restaurant.