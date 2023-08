Poliția Rutieră a acționat ferm în timpul minivacanței de Sfânta Maria. Mii de şoferi au rămas pietoni

, agenții Poliției Rutiere au luat măsuri dure. Între 11 și 15 august, au suspendat 4.000 de permise, inclusiv 388 pentru alcool și 90 pentru droguri.

Poliția Rutieră a făcut ravagii în minivacanța de Sfânta Maria

„Poliţiştii au acţionat, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, pentru fluidizarea traficului şi prevenirea accidentelor grave de circulaţie. Pe drumurile solicitate şi în zonele cu risc de producere a unor evenimente rutiere echipajele au acţionat cu aparate radar şi au efectuat acţiuni pentru depistarea conducătorilor auto care s-au urcat la volan, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise de lege. Pe timpul minivacanţei, au fost retrase 1.222 de certificate de înmatriculare şi au fost reţinute 3.950 de permise de conducere. De asemenea, 388 de şoferi au fost depistaţi sub influenţa alcoolului, iar 90 sub influenţa drogurilor”, a anunţat miercuri Monica Dajbog, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, scrie .

În această perioadă, peste 1.400 de au acționat zilnic pentru a fluidiza traficul și preveni evenimentele grave pe drumurile publice. Aceștia au utilizat echipamente radar, etilotest și drugtest, iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a monitorizat traficul de pe Autostrada Soarelui și din județul Constanța.