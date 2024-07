Polițiștii din Dolj s-au autosesizat: Robert de la Insula Iubirii, cercetat pentru cruzime față de animale, după ce ar fi aruncat doi pisoi de la balcon

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au demarat cercetări într-un dosar penal cu privire la rănirea intenționată a animalelor, după ce unul dintre concurenții de la a fost acuzat de iubita sa că i-ar fi aruncat motanii de la balcon.

Polițiștii din Dolj s-au autosesizat după ce cruzimea concurentului de la Insula Iubirii a ieșit la iveală

Ca urmare a informațiilor apărute în spaţiul public, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj s-au sesizat din oficiu și desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1, al locuinței iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, județul Ilfov, doi motani, unul din aceștia suferind răni.

Ulterior, în cursul aceluiași an, cel în cauză ar fi alungat animalele din locuința sa, din Craiova și până în prezent acestea nu au mai fost găsite, aspecte prezentate de cei doi în cadrul emisiunii Insula Iubirii, Sezonul 8, notează .

A rănit pisicile pentru că era gelos

Încă de la debutul emisiunii, telespectatorii au cunoscut drama neștiută prin care Bianca Mitroi a trecut – cu puțin timp înainte de începerea emisiunii – după ce iubitul ei Robert Braia a încercat să scape de cele două pisici ale sale. Bărbatul a s-a confesat ispitei Lala despre faptele sale.

Înainte de a forma un cuplu, Bianca, o iubitoare de animale, avea doi motani, care au devenit imediat motivul pentru care iubitul ei, Robert, s-a simțit neglijat în relație.

Pentru a nu avea concurență, bărbatul a pus la cale un plan diabolic. Mai exact, a încercat să scape de cei doi motani fără a ține cont de urmări. Se pare că scenariul a fost gândit în așa fel încât dispariția animalelor să pară un accident produs din neatenția lui, nicidecum premeditat.

”Nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau și încă sunt motivul pentru care noi nu putem să depășim un impas în relație. (…) Nu voiam sa fiu doar eu și atât. Eu i-am zis că sunt și alergic la motani. (…) Pe mine m-a adus în pragul disperării sincer, și de asta am făcut ce am făcut’, a declarat Robert Braia, la Insula Iubirii, potrivit Cancan.ro.

Iubita lui a aflat ce a făcut, înainte cu o zi să plece în Thailanda

Robert Braia a povestit cum a încercat, de fapt, să scape de pisicile Biancăi făcându-le rău. Împachetând povestea într-un banal accident, iubitul Biancăi a povestit – cu zâmbetul pe buze – cum a lăsat geamul deschis la balcon și a speriat pisicile.

”I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat – și fără să știe ea – și l-am adus înapoi.

După ce l-am adus înpoi – eu las geamul deschis des – și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la Insula iubirii.

I-am dat parola de la telefonul meu – singura femeia căreia i-am permis – și s-a apucat să verifice. A văzut conversația din septembrie, de acum 6 luni. A văzut cum eu vorbeam cu un prieten cum să scap de pisici. Eu regret acum că am făcut chestia asta, dar ea nu înțelege”, a spus Robert.