Detalii neașteptate de la fosta soție a lui Cornel de la Insula Iubirii. Ce a declarat femeia: „Au dispărut aproape 200.000 de euro din banii firmei”

a început luni, 15 iulie, și a adus cu sine multe lucruri neprevăzute și controversate. Unul dintre este format din Cornel și Iustina. Tânăra și-a dorit să participe la emisiunea de la Antena 1 pentru că l-a prins pe partenerul ei de viață călcând strâmb de mai multe ori.

Cei doi formează un cuplu de doar un an și două luni și s-au cunoscut într-un club pe vremea când Cornel era căsătorit cu o altă femeie. Deși Cornel nu își ascunde trecutul, povestea fostului mariaj este diferită de cea a soției. Fosta concubină și-a împărtășit partea ei de adevăr.

Fosta soție a lui Cornel de la Insula Iubirii, mărturisiri neașteptate

Bărbatul a povestit că separarea de fosta parteneră a fost una pașnică și că menține legătura zilnic cu aceasta de dragul celor patru copii pe care îi au împreună.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel.

Fosta soție a lui Cornel a luat foc atunci când a auzit povestea pe care acesta a spus-o. Întrucât nu a mai putut păstra tăcerea, femeia a publicat pe pagina sa de Instagram propria variantă. Din mărturisirile acesteia de pe rețeaua de socializare, căsătoria dintre cei doi a durat 12 ani și nu s-a terminat în termeni amiabili.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie… Am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și cu munca. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am proprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam.

Ei erau amanți de mult și a mai avut și altele pentru că nu mai sunt frumoasă. Ceea ce ați făcut în emisiune mințind e o rușine la adresa mea și a copiilor! Noi suntem oameni de rând. Cornel a avut un accident acum 14 ani. Nu mișca nimic. Eu l-am îngrijit și spălat, inclusiv la fund… și a plecat. Deci clar nu mă aud cu el, cum a spus, zi de zi la telefon. De două luni m-am recăsătorit cu un bărbat care îmi oferă respectul lui și iubirea. Nu m-aș uita niciodată în urmă, dar adevărul e acesta, nu minciuna voastră de pe TV”, a mărturisit fosta soția a lui Cornel, potrivit .