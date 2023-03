Povestea unui afacerist din Piteşti, care şi-a găsit sora în Canada, după mai bine de 50 de ani

În decembrie 2021, Traian Alexandru și Dacina Crasnanic, ambii locuitori ai orașului canadian Toronto, au descoperit că sunt frați, după ce au făcut teste ADN independente și au încărcat rezultatele pe site-ul 23andMe.

Alexandru a fost abandonat pe stradă

„Rezultatul testului ADN a venit în aproximativ o lună, am încărcat rezultatul pe acel site, iar apoi a apărut scris ”sister” și numele Dacinei Crasnanic. Și am început să fac rapid săpături. Aplicația respectivă te ajută să și trimiți mesaje celor cu care descoperi că ești rudă. Și am trimis mesaj.

Iar sora mea a răspuns chiar a doua zi, în ajunul Crăciunului. Iar sora mea a fost extrem de deschisă. Eu nu am insistat, doar am dat un mesaj, pentru că nu poți intra buzna în viața cuiva”, povestește Traian Alexandru pentru

Traian Alexandru a fost abandonat pe o stradă din Râmnicu Vâlcea și adoptat de o familie din Pitești, în timp ce sora sa a fost abandonată în Ploiești și adoptată de o altă familie.

Cei doi frați s-au văzut pentru prima dată la câteva zile după ce au vorbit online și au avut o întâlnire emoționantă împreună cu familia lor.

„Am avut multe emoții când ne-am văzut prima oară. Vă dați seama, cu câteva zile înainte nici nu știam că suntem frați… Ne-am îmbrățișat și am început să ne comportăm precum un frate și o soră”, spune Traian Alexandru.

Afaceristul deține unul dintre cele mai populare baruri din oraș

Traian Alexandru a povestit că a crescut într-o familie modestă din Pitești și și-a făcut mai târziu propria afacere, deținând timp de două decenii unul dintre cele mai populare baruri din oraș.

Părinții săi adoptivi nu au mai apucat să asiste la regăsirea fratelui său, deoarece mama adoptivă a lui Traian Alexandru a murit în 2012, iar tatăl său adoptiv, în 2013.

„Eu am fost înfiat în Pitești, iar sora mea înfiată în Ploiești și mutată în București. În iunie 1968, la trei luni după ce am fost găsit, mi s-a făcut certificat de naștere. Părinții mei adoptivi erau oameni simpli, mutați de la țară la Pitești. Tata era frigotehnist, iar mama casnică. Ulterior, ei și-au făcut o mică afacere, făceau rame și galerii, apoi au vândut înghețată la poarta uzinei Dacia”, își amintește Traian Alexandru.