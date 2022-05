Predicții despre decesul lui Vladimir Putin. Nu va ajunge să fie condamnat pentru atrocitățile din Ucraina

Tribunalul de la Haga îl așteaptă pe Vladimir Putin, însă este foarte posibil ca el să nu supraviețuiască pentru a fi condamnat pentru atrocitățile pe care le comite în aceste zile în Ucraina, crede istoricul rus Tamara Eidelman.

Președintele rus va putea fi tras la răspundere doar atunci când cei care îl înconjoară vor permite acest lucru, mai spune Eidelman.

„În primul rând, trebuie să se producă niște schimbări în Rusia. Chiar dacă se vor întâmpla, nu sunt sigur că Putin va ieși viu din ele. Vă puteți aminti de soarta lui Gaddafi. El însuși îi provoacă pe toți nemulțumiți la acțiuni mai radicale, așa că nu știu dacă va trăi până la Haga. Și este păcat, pentru că aș vrea să fie un proces, au fost acuzații, dovezi”, afirmă istoricul, citat de

Chiar dacă nu va fi eliminat printr-o asasinare, există zvonuri care afirmă că Vladimir Putin ar suferi de o boală incurabilă. Potrivit mirror.co.uk, președintele Rusiei urmează să sufere o operație dificlă pentru cancer. Din acest motiv, el l-ar fi ales pe Nikolai Patrushev, un fost membru KGB să preia sarcinile sale cât timp se va recupera. Patrushev, în vârstă de 70 de ani, este considerat „arhitectul” strategiei de invadare a Uvcrainei și omul care l-a convins pe Putin că Kievul era inundat de neonazişti.

Boala de care suferă Vladimir Putin nu a fost niciodată confirmată, însă teoriile conspiraționiste spun că ar suferi de cancer abdominal, de tiroidian și boala Parkinson. Liderul rus a fost surprins de mai multe ori tremurând violent, ceea ce ar indica o tulburare neurologică severă, scrie

👀Vladimir Putin – uncontrollable shaking in hands and legs while greeting Lukashenko.👀

— Independent News, Opinions and Memes (@independentgen)