Prefectul de Olt, noi detalii despre explozia mașinii sale în trafic: „Am deranjat niște oameni aici local, i-am deranjat din confortul în care ei stăpâneau județul”

Mario de Mezzo, prefectul de Olt a oferit detalii într-o intervenție pentru B1 TV despre explozia mașinii sale în timp ce era condusă de șefa cancelariei. Acesta a precizat că din primele concluzii incendiul și apoi explozia au fost cauzate de un scurtcircuit:

„Faptul că mașina a luat foc și a ars sigur că este un necaz dar trecem peste el pentru că oamenii sunt mult mai importanți decât orice altceva. Din concluziile preliminare ale pompierilor se pare că a fost un scurcicuit. Aștept concluziile finale și raportul final al pompierilor și expertiza pentru a vedea care au fost cauzele acestui incident.

Ieri și astăzi la Instituția Prefectului am organizat un eveniment. L-am adus pe primul consilier guvernamental bazat pe inteligența artificială Ion la Slatina unde a interacționat cu peste 300 de copii și astăzi ne-am propus să îl ducem pe Ion în mediul rural. Mergea la Studina cu mașina mea să însoțească consilierul guvernamental bazat pe inteligența artificială la întâlnirea cu copiii din Studina. Eu aveam treabă în instituția prefectului și celelalte mașini erau ocupate cu activități curente. Nu am vrut să perturbăm activitatea instituției”.

Mario de Mezzo a precizat că a fost amenințat în urmă cu o lună de președintele CJ Olt, însă a precizat că o anchetă în acest caz va evolua de la sine:

„Refuz să cred că în România anului 2023 astfel de gesturi pe care le-aș numi mafiote în cazul în care ele s-ar întâmpla există. Refuz să cred acest lucru. Mulți dintre jurnaliști mi-au pus această întrebare și mulți dintre prietenii care au văzut și care au aflat au ridicat aceleași suspiciuni și aceleași întrebări. Ei mi-au amintit că în urmă cu o lună președintele CJ mi-a spus să am grijă să nu îmi prind mâna în strung și că nu am avut protecția muncii făcută. Investigația se va derula de la sine pentru că s-a deschis un dosar penal in rem și organele abilitate vor investiga și vor expertiza și mașina. Vom vedea ce se întâmplă. Faptul că eu am deranjat niște oameni aici local, că i-am deranjat din confortul în care ei stăpâneau județul este una, însă refuz să cred că acest lucru se poate întâmpla în România anului 2023.