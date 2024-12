Premierul Marcel Ciolacu a transmis condoleanţe familiilor victimelor atacului de la târgul de Crăciun din Magdeburg

Un atac terorist a avut loc vineri seară, 20 decembrie, , Germania, acolo unde un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, omorând cel puțin două persoane și rănind alte 68.

Marcel Ciolacu a exprimat un mesaj de solidaritate și condoleanțe pentru victimele atacului terorist care a avut loc la târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania.

Într-o postare pe X, acesta și-a exprimat regretul pentru pierderea de vieți și a transmis gânduri de încurajare familiilor celor afectați.

„Transmitem condoleanțe şi gândurile noastre familiilor victimelor tragicului atac de la Târgul de Crăciun din Magdeburg. De asemenea, dorim însănătoşire grabnică tuturor celor răniţi”, a scris Guvernul României.

Mai mult, premierul României a subliniat importanța unității internaționale în fața terorismului și a susținut că România este alături de Germania în aceste momente dificile.

PM : We send our condolences and thoughts to the families of the victims of the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. We also wish a quick recovery for all those injured. Romanian Government stands in solidarity with its German friends and allies.

— Guvernul României (@GuvernulRo)