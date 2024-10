Președintele UDMR, Kelemen Hunor despre cearta dintre primarii Capitalei: „Planșeul Unirii e un pericol real, dacă UDMR ar fi fost la Guvern nu se mai ajungea aici, noi am fost împinși pe scări” (VIDEO)

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la emisiunea News Alert a televiziunii B1TV că știe foarte bine că Planșeul Unirii e un pericol real, pe care UDMR-ul nu a mai reușit să-l combată pentru că ar fi „fost împins pe scări” de la Guvernare.

Bugetul Anghel Saligny a fost suplimentat cu 750 de milioane de lei exact pentru că din expertiză reieșea că Planșeul Unirii e un pericol

„Victimele sunt bucureștenii, în acest război. Eu știu întâmplător povestea asta pentru că am contrasemnat ordonanța de urgență când eram la guvernare, la un moment dat a venit domnul Cseke și ne-a prezentat expertiza făcută de Universitatea Tehnică și era clar că e un pericol real și cu un grad de degradare foarte mare, pentru că este o construcție foarte veche.

Și atunci a propus să suplimentăm bugetul pe Anghel Saligny cu 750 de milioane de lei, costurile pentru această lucrare să fie asigurate multianual, pe parcursul a trei-patru ani, pentru a reconstrui tot ce înseamnă această zonă. Dacă noi am fi fost în Guvern n-am fi ajuns aici. Se vede că lipsește prefectul, lipsește ministrul Mediului și lipsește ministrul Dezvoltării.

Dacă totul este întabulat pe Apele Române ar fi trebuit să vină ministrul Mediului. Aici dacă ei nu se înțeleg, trebuie să vină cineva și să spună oameni buni, e mai important ce se va întâmpla aici decât scandalul politic și competiția dintre voi. Ar fi trebuit să vină prefectul, dacă nu reușește el atunci Guvernul. Cei doi miniștri care au atribuții în această zonă.

Și atunci s-ar fi rezolvat fără scandal și în interesul locuitorilor din București. Pentru că sunt probleme reale și este într-un stadiu foarte, foarte avansat de degradare tot ce înseamnă cursul râului Dâmbovița.

Rolul Guvernului este de a găsi soluții împreună cu administrația locală. Aici nu este vorba de un părculeț, de sau de băncile lui Băluță. Aici e vorba totuși despre o infrastructură foarte importantă, mai ales că e o infrastructură subterană.

Noi nu am plecat din Guvern de bună voie, am fost dați afară, am fost împinși pe scări de către toți trei, PSD, PNL și Iohannis. Când nu-ți respecți cuvântul dat și nu respecți înțelegerea semnată atunci lucrurile se încurcă foarte repede.

Nici nu mai contează cine a făcut primul pas în nerespectarea înțelegerilor făcute, mesajul a fost foarte prost. Ai transmis către societate că suntem oameni politici care nu dăm niciun ban pe cuvântul dat.”, a declarat Kelemen Hunor.