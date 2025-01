Prima reacție a MAE, după declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu: „România susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei” / Cum a reacționat Kievul

a reacționat după afirmațiile pe care le-a făcut în cadrul unui interviu acordat lui Ion Cristoiu, în care a spus că își dorește o împărțire a Ucrainei, după ce aceasta va fi înfrântă de Rusia și că, în acest caz, „România are Bucovina de Nord, Bugeac-ul (sudul Basarabiei), Maramureșul de Nord”.

Ministerul de Externe a publicat un mesaj pe Rețeaua X, în care nu-l menționează explicit pe Călin Georgescu, în care subliniază părerea României privind statalitatea Ucrainei.

„Miniterul Afacerilor Externe reiterează cu fermitate poziția fermă a României de susținere a suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Această poziție este clară și înrădăcinată în dreptul internațional, interesul național și o politică externă de lungă durată bazată pe valori”, a transmis Ministerul de Externe.

RO MFA strongly reiterates 🇷🇴 steadfast position in support of the sovereignty, teritorial integrity and independence of Ukraine within its internationally recognized borders. This position is clear and rooted in international law, national interest and a long lasting…

— Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania)