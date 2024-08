Prin ce a trecut un român în timpul unei vacanțe în Grecia. „Ce ați face în locul meu..?”

Un român a trecut prin clipe de coșmar în timpul vacanței sale în Grecia, pe . Acesta susține că a fost jefuit într-o parcare.

I-au dispărut 1.500 de euro din portofel

Românul a povestit pe un grup de Facebook numit că i-au dispărut 1.500 de euro din portofel în timpul vacanței sale, potrivit

„Astăzi, 11.08.2024, am fost pe plaja Aliki Beach, am parcat mașina sus în parcare și când am revenit la mașină nu mai aveam 1.500 euro în portofel (în torpedou). Cineva a luat doar banii, portofelul a rămas. Ce ați face în locul meu?”, a scris românul pe grupul de Facebook „Forum Thassos”.

Nu este singurul care a fost jefuit

Cazul românului nu este singular. În iunie 2024, o familie de români a fost jefuită în timpul vacanței sale. Aceștia au ales să să meargă în vacanță cu mașina pentru a se relaxa mai mult și pentru a avea parte de confort. Proprietara autoturismului a parcat mașina în incinta unității de cazare, iar dimineața a observat că nu mai era acolo.

Mașina, marca BMW, i-a fost furată din Pefkochori, în apropiere de Elephant Beach, duminică, în jurul orei 2.50 dimineața. Femeia s-a înscris pe grupul de Facebook „Forum Grecia”, unde spera să obțină un ajutor.

În mașină se aflau mai multe bunuri, o sumă mare de bani, dar și actele de identitate. Potrivit informațiilor, un bărbat cu o cagulă a fi găsit o ușă deschisă la vila în care familia din România era cazată. Bărbatul a luat cheia de la autoturism de pe masa din camera românilor, a mers în parcare și a fugit atât cu mașina, cât și cu bunurile care se aflau în aceasta.