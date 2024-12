Profesor de istorie, amenințat cu moartea, după ce a criticat mișcarea legionară. „Practic, mi-a desenat o țintă pe piept”

Un profesor de istorie a trecut prin momente de groază, după ce mai mulți simpatizanți ai , prezenți la la Tâncăbești, l-au înjurat și chiar i-au adus amenințări cu moartea, pe rețelele de socializare. Marcel Bartic a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, făcând publice mai multe amenințări care i-au fost aduse. Bărbatul a ținut să menționeze și faptul că poliția a fost sesizată cu privire la comportamentul persoanelor care l-au amenințat sau jignit.

Dascălul este de părere că a atras atenția simpatizanților mișcării legionare după ce a scris despre evenimentele de la Tâncăbești, deși, susține el, nu ar fi prima dată când atrage atenția asupra unor grupări extremiste din România și pericolului pe care îl reprezintă pentru populație, prin comportamentul lor agresiv și ideologiile lor politice.

„Zilele astea, organizatorii evenimentului de la Tâncăbești (Florin Dobrescu, secretar al organizației Ion Gavrilă Ogoranu și autointitulatul șef al mișcării legionare din România, Șerban Șuru) sunt anchetați penal și se fac percheziții în casele lor (…).

Câțiva dintre participanții la comemorarea de la Tâncăbești mă acuză că, din cauza mea, s-a ajuns la arestări și dosare penale.

Că m-aș fi infiltrat printre ei la eveniment, aș fi filmat și aș fi făcut public ce s-a întâmplat acolo. Oricât de mult mi-ar fi plăcut sa fiu eu cel care să fi filmat imaginile respective, reamintesc că nu am fost. Așa cum am scris și în urmă cu câteva zile, am primit clipul de la o persoană care s-a aflat printre ei și căruia am să-i protejez identitatea pentru a fi în siguranță”, a scris Marcel Bartic, în postarea de pe Facebook.

Un participant la evenimentul de la Tâncăbești a creat un cont de Facebook „dedicat” profesorului

Ba mai mult, profesorul de istorie a fost prezent și la protestele din Piața Universității, acolo unde, din nou, a vorbit despre practicile agresive ale unor astfel de grupări, caracterizate de injurii și amenințări.

Profesorul de istorie spune că reacțiile agresive de pe rețelele de socializare care l-au vizat au apărut după ce un participant la comemorarea de la Tâncăbești a creat o pagină de Facebook pe care i-a „dedicat-o” și pe care o folosește pentru a propaga injurii și amenințări adresate acestuia.

„Înregistrarea în care domnul Motocu își exprimă, agresiv și calomnios, părerile, are deja peste opt sute de distribuiri, zeci de comentarii în care sunt înjurat sau amenințat cu moartea. Îmi transmite că acum știe cine sunt și că va trebui să fiu foarte atent pe viitor. Comentariile din subsolul postării completează mai mult decât elocvent mesajul transmis de Marian Motocu.

Practic, mi-a desenat o țintă pe piept.

Cine este domnul Marian Motocu?

Cunoscut printre adepții grupărilor naționaliste, domnul Motocu este inițiatorul Mișcării 41 pentru România. Cunoscut pentru ieșirile sale antisemite și promovarea ideilor legionare în live-uri pe Facebook sau TikTok”, a continuat profesorul de istorie, în postarea de pe Facebook.

Persoanele care au fost prezente la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu, sub control judiciar

Șapte persoane care au participat la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu au fost plasate sub control judiciar. Weekend-ul trecut, trupele speciale au descins în nouă locuinţe, printre care şi la casa celui care a organizat evenimentul, Şerban Suru, potrivit .