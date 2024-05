Profesor din Arad acuzat că a primit mită de la 16 elevi ca să îi promoveze fără ca ei să participe la cursuri

Un profesor din Arad este urmărit penal după ce ar fi luat mită de la 16 elevi pentru a le asigura promovarea la toate materiile chiar dacă aceștia nu participaseră la cursuri, transmite .

Profesor din Arad acuzat că a primit mită de la 16 elevi

Procurorii arădeni au dispus vineri efectuarea în continuare a urmării penale față de profesorul în cauză.

„În fapt, în calitate de profesor şi diriginte la clasele de seral la unul dintre liceele din judeţul Arad, în perioada anilor 2022-2023, suspectul I.I.-D. a pretins şi primit diferite sume de bani de la martorii A. D., F. D., C. D.-M., C. D.-A., N. T.-O., P. C.-T., C. A.-E., G. D.-V. şi S. M., elevi în clasele de seral, cărora le era profesor şi diriginte, în schimbul cărora ar fi facilitat promovarea acestora, constând în aceea că i-a notat fictiv, a omis să îi treacă absenți la materiile sale și a procedat la întocmirea referatelor pentru a le asigura acestora promovarea la toate materiile, fără ca elevii mai sus menționați să participe la cursuri”, se arată într-un comunicat de presă.

Procurorii au precizat că nu au fost dispuse măsuri preventive, dar urmărirea penală continuă.