Proprietarii pensiunilor din Păltiniș pierd turiști. Stațiunea nu are curent electric și apă potabilă

Complexul de schi din județul Sibiu, se confruntă cu o problemă serioasă, lipsa curentul electric. Astfel, proprietarii pensiunulor au pornit generatoarele de curent, dar turiștii sunt nemulțumiți și au transmis că nu se vor mai întoarce vreodată.

Turiștii au plecat nervoși

Lipsa electricității s-a produs din cauza vântului puternic din zilele trecute care a doborât copacii și au căzut peste liniile de curent electric. Defecțiunile sunt reparate foarte greu din cauza zonei care nu este atât de accesibilă pentru echipele de intervenție, conform

Un proprietar al unei pensiuni a discutat cu mai mulți oameni care au unități de cazare în Păltiniș, apoi a cerut o audiență la prefectul Mircea Crețu căruia i-a cerut să intervină și să rezolve situația.

„Aveam cazați la mine numeroase cadre medicale sosite la o întâlnire a Colegiului Medicilor. Au fost foarte supărați când am rămas fără curent, a trebuit să folosesc rapid un generator, am rezolvat pe moment situația, cât să le putem găti și să le asigurăm condiții decente, dar tot nu am avut internet. 6.000 de lei m-a costat cât am folosit generatorul, i-am plătit din buzunarul meu. Au fost turiști care au plecat înjurând, își pregătiseră concedii. În vecii vecilor nu mai ”, a transmis proprietarul pensiunii.

Întâlnire pentru rezolvarea situației

Reprezentanții Prefecturii au declarat că săptămâna viitoare vor avea o întâlnire și vor discuta această temă. O astfel de reuniune a avut loc și în vară și chiar dacă s-a stabilit fiecare ce sarcină are, situația nu s-a rezolvat prea bine.

„Menționăm că în cursul zilei de ieri, reprezentantul unui operator economic din stațiunea Păltiniș a venit în audiență la domnul prefect solicitând întreprinderea unor măsuri pentru prevenirea repetării unor pene de curent prelungite în sezonul de ski pe pârtia Arena Platoș din stațiunea Păltiniș.

În acest sens prefectul județului Sibiu a decis organizarea unei întruniri de lucru la sediul Instituției Prefectului Județul Sibiu cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu”, informează oficialii Prefecturii.

Nici vara stațiunea nu este lipsită de probleme. În sezonul cald, oamenii se confruntă cu lipsa apei potabilei, astfel că proprietarii pensiunilor trebuie să foreze propriile puțuri sau să aducă apă îmbuteliată.