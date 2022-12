Public Power Corp, cea mai mare companie de energie electrică din Grecia, a semnat un acord de exclusivitate cu Enel pentru achiziția activelor din România

Public Power Corp (PPC), cea mai mare companie de energie electrică din Grecia, a semnat un acord de exclusivitate cu compania italiană Enel pentru o posibilă achiziție a activelor acesteia din România.

Potrivit informațiilor existente, în timpul acestor discuții exclusive ce vor avea loc până la sfârșitul lunii ianuarie 2023, compania de energie electrică a Greciei va efectua un audit financiar al activelor.

PPC va adopta o decizie după finalizarea auditului

Odată cu finalizarea auditului, consiliul de administrație al Public Power Corp va adopta o decizie în ceea ce privește depunerea unei . Compania de electricitate a Greciei a analizat efectuarea unor posibile achiziții selectate în România și Bulgaria, ca parte a eforturilor sale de extindere în străinătate.

Enel a declarat luna trecută că plănuieşte vânzări de active în valoare de 21 de miliarde de euro (22,4 miliarde de dolari) pentru a-şi reduce datoriile, cea mai mare parte a planului urmând să fie realizată până la sfârşitul anului viitor.

Grupul Enel şi-a prezentat în luna noiembrie Planul strategic 2023-2025.

Pe parcursul anului 2023, activitățile din Europa ale Enel își vor concentra toată atenția în jurul Italiei și Spaniei, cu vânzarea activelor din România, iar în America Latină, grupul se așteaptă să se retragă din peru și Argentina și estimează că va vinde activele din Brazilia pentru a se concentra mai mult pe rețelele de distribuție din orașele mari.

„Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor”

„Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor. Am ”saturat” spaţiul pentru investiţii în reţele si am ajuns – mai mult sau mai puţin – într-o poziţie pe segmentul de clienţi şi de producţie care nu mai oferă multe posibilităţi de creştere. Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal şi de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai răi decât multe altele.

Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextul preţurilor mari la gaze din toată Europa. Nu cred că România s-a descurcat mai bine sau mai rău decât alţii. Trebuie să ne descurcăm în această situaţie cât de bine putem. Dar nu este o judecată în această privinţă, ci doar faptul că spaţiul de creştere potenţială suplimentară în ţară este foarte limitat. S-ar putea spune că este mai degrabă o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună, că România are o bază bună, iar o vânzare monetizează, într-un mod bun, valoarea pe care am creat-o. Este o judecată pozitivă a României, o recunoaştere a muncii bune făcute acolo”, a spus atunci Francesco Starace, CEO şi director general al Enel, scrie .

Grupul Enel, controlat de stat, aproximativ 37 de miliarde de euro în următorii trei ani pe pieţele sale principale din Italia, Spania, Statele Unite, Brazilia, Chile şi Columbia.

Datoria Enel urcase la 69 de miliarde de euro la sfârşitul lunii septembrie, iar grupul îşi propune să o coboare la 51-52 de miliarde de euro până la sfârşitul anului viitor.