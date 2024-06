Radu Aryan, copilul care a stat în pădure aproape 25 de ore, a fost externat

, copilul de doi ani care a petrecut 25 de ore, singur, în pădure, a fost externat vineri, 22 martie.

Radu Aryan a fost externat

Starea de sănătate a celui mic este una bună, după ce a petrecut aproape 25 de ore în sălbăticie, copilul a ajuns, luni după-amiază la Spitalul din Botoşani, cu o uşoară hipotermie, deshidratat şi cu laringită, scrie .

Aryan a primit îngrijiri medicale, tratament de specialitate şi a fost sub supravegherea medicilor până vineri. Medicii i-au monitorizat permanent evoluţia stării de sănătate și a fost supus şi unor investigaţii medicale amănunţite.

Părinții băiețelului au precizat că Aryan va merge cu ei în Anglia, atunci când vor pleca.

Un polițist a povestit cum l-au găsit pe Aryan

Unul dintre polițiștii care l-au găsit pe Radu Aryan a dat despre cum a decurs operațiunea de căutare și care era starea copilului atunci când l-au văzut.

Emanuel Andriș a spus că au rămas surprinși atunci când l-au găsit pe băiat, cum era starea acestuia după ce a stat 25 de ore singur, într-o pădure din Botoșani.

„A fost o operațiune amplă de căutare. Am reluat toate activitățile de 2 – 3 ori, poate chiar mai mult în unele zone. Am încercat toate variantele. Cu doi colegi ne-am dus în zona Sihăstriei Vorona, am mers pe jos de la mănăstire spre zona de unde a dispărut copilul. La 15 – 20 de minute de mers de la mănăstire, în pădure, am găsit copilul panicat, l-am auzit cum striga după ajutor, am rămas foarte surprinși, era în stare bună, conștient, doar panicat, înfrigurat, flămând, însetat. Am sunat la 112, am cerut ca ambulanța să vină la mănăstire, știam că vom face puțin timp până acolo.

I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude. L-am întrebat dacă e bine, dacă îl doare ceva. Am rămas impresionat de ajutorul primit, de dovada de spirit civic de la oamenii din sat, de la comunitate, colegii cu ATV-uri, toți au oferit un sprijin enorm”, a povestit polițistul.